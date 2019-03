Coruja x Galo – Boa enfrenta o Atlético na semifinal do Mineiro

Equipes farão primeiro jogo no Melão, neste sábado (30), às 18h; segundo acontece em BH ainda com estádio a ser definido

Depois da ótima campanha na primeira fase do campeonato e de eliminar o Tombense nas quartas de final do Mineiro, o Boa Esporte receberá o Atlético nas semifinais. O Galo é a equipe que tem a melhor campanha do estadual e joga por dois empates ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo placar para avançar e chegar a finalíssima. Ao Boa, resta a preparação e tentar surpreender um dos maiores clubes do país.

Campanha

Com Tuca Guimarães no comando no início da competição, o Boa Esporte estreou justamente contra o Atlético no dia 20 de janeiro, e acabou sofrendo uma goleada por 5×0. A partir daí, já oferecendo desconfiança a torcida, a equipe de Varginha começou a se encontrar na competição. Na segunda rodada, um empate em casa contra o Guarani ainda mostrava que a equipe precisava urgente acordar. E acordou. No terceiro compromisso, um 5×0 aplicado no Tupynambás e em seguida, um empate em 2×2 com o Cruzeiro, recolocou o Boa no Estadual e animou não só a torcida, mas o elenco e a comissão técnica.

Após a oitava rodada, o técnico Tuca Guimarães deixou a equipe e Cesinha assumiu interinamente. Cesinha está invicto na equipe boveta. Foram quatro jogos e três vitórias (Tupi, Patrocinense e Villa Nova, na primeira fase) e um empate (Tombense nas quartas) com o clube.

Ao todo, na primeira fase, o Boa venceu cinco partidas, perdeu três e empatou outras três, totalizando 18 pontos ao final, deixando a equipe no G4, atrás apenas dos três maiores clubes do estado. Três clubes estes que também estão na semifinal da competição. Com a derrota da Caldense para o América nesta segunda-feira (25), o Boa Esporte não só confirmou o duelo com o Galo para a próxima fase como também levantou o título de Campeão do Interior, por ter sido o clube do interior do estado a chegar mais longe na competição.

Campeão do interior

Com a derrota da Caldense, o Boa Esporte foi o campeão do interior e chegou entre os quatro melhores clubes do estado, ao lado de América, Atlético e Cruzeiro. Os jogadores irão receber o caneco de campeão para celebrarem o título.

“Estamos muito feliz com o que a gente tem feito no campeonato, com esse título aí também do interior, acho que ta sendo um trabalho bem feito aí, comissão, diretores e graças a Deus a gente tem esse título aí. Um pedacinho do bolo, mas o maior está por vir”, disse César Sampaio, volante boveta.

Semifinais

Boa e Atlético irão se enfrentar no sábado (30), às 18h, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha. Já o Cruzeiro visita o América no Independência no domingo (31), às 16h. Os jogos de volta acontecem entre os dias 6 e 7, próximo final de semana, com horários e locais ainda a definir.

Os jogadores voltaram ao CT do clube nesta terça-feira (26) e já estão treinando para a partida de sábado. Os jogadores estão confiantes, mas com os pés no chão para enfrentar um dos maiores clubes do estado.

Na primeira rodada do estadual em 2019, o Atlético aplicou 5×0 no Boa, em BH. Nesta rodada, o volante César Sampaio acha que “como era jogo de estreia muita coisa aconteceu de errado e com esse tempo a gente veio acertando o que foi feito de errado para essa fase agora a gente acertar e sem dúvidas fazer um jogo totalmente diferente”, afirmou.

Segundo Chiquinho Alagoano, “o termo de você estar em casa, você se sente em casa. A gente treina ali. Não todos os dias mas treinamos ali. Se sente em casa, sente o calor da nossa torcida também e isso é muito importante, essa vibração positiva pra gente. Desde já eu peço a todos que torcem pelo Boa Esporte, que tenham acompanhado e vibrado com a gente, que compareçam e que venham vibrar com a gente, com energia positiva que com a fé em Deus vamos dar nosso melhor”, afirmou.

Ingressos

Os ingressos já estão a venda e custam R$60,00, mas serão vendidos a preços promocionais (R$50,00) até a data de 29 de março, sexta-feira. Serão disponibilizados 9.990 ingressos, sendo 3.145 ingressos para a torcida do Boa Esporte que terão acesso ao estádio pelos portões 01 e 02, pela Rua Ruth de Carvalho, e 6.845 ingressos, para a torcida do Clube Atlético Mineiro, com acesso ao estádio pelos portões 3,4,5,6,7 e 8, através da Avenida Eugênio de Paiva Ferreira.

Pontos de venda

Padaria Ki Pão – Av. Dr José Justiniano Reis, 1115 – Bairro Sion

Onda Sete – Rua Delfim Moreira, 319 – Centro

Casa de Frutas do Nelci – Rua Antônio Cesário, 37 – Bairro Bom Pastor

Padaria Real – Rua José Ciríaco da Silva, 161 – Bairro Sion

Posto Xingu – Avenida Princesa do Sul, 950 – Bairro Jardim Andere

Pré-festa Eventos – Rua Dona Zica , 46-A – Bairro Vila Pinto

Mini Box Salvador Elisei – Rua Domingos Moterani, 148 – São Geraldo – 3212-1290

Com informações da ASCOM do Boa Esporte.

Reunião

Nesta terça-feira (26), representantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, além da diretoria do Boa Esporte Clube, se reuniram para discutir as providências que deverão ser tomadas para a realização do primeiro jogo da semifinal. Durante o campeonato, na 4ª rodada, o Boa enfrentou o Cruzeiro no Melão e o trabalho das equipes militares foi elogiado ao atingir êxito no que havia sido programado.

Orientações da PM

Não compre ingresso de cambistas, são sempre mais caros e muitas vezes falsificados;

Procure saber antes em qual setor do estádio vai ficar a sua torcida e qual o portão de entrada;

Se você estiver levando crianças, é muito importante identificá-las com o nome, endereço e telefone;

Combine um local para reencontro em casos de separações. Caso a situação persista, procure o Policial Militar mais próximo;

É proibido entrar no estádio com garrafas, copos, guarda chuvas, laser, fogos de artifício, balões, bandeirolas, latas, mastros de metal ou madeira e capacetes;

Não jogue objetos nas pessoas, nas arquibancadas ou dentro do campo, pois se trata de crime de acordo com o Estatuto do Torcedor;

No final da partida procure sair com calma, evitando pânico ou correria. Preferencialmente aguarde um pouco para sair do estádio, especialmente se estiver com crianças;

O clima de disputa termina junto com a partida. Comemore os resultados em paz;

Lembre-se: hostilidades, provocações e violência ao torcedor do clube adversário, ao árbitro e aos jogadores podem resultar em responsabilização criminal;

Evite comparecer ao estádio com camisas de outros times, principalmente adversários, que não estão envolvidos na partida, para sua própria segurança.

Fotos do treinamento 26-03

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Iago Almeida e Franciele Brígida/CSul