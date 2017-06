Corinthians lidera média de público pagante após 10 rodadas

A boa campanha do Corinthians, único invicto do Brasileiro e líder da competição com 26 pontos, está motivando a sua torcida. Não é à toa que o Timão lidera o ranking de público pagante entre os 20 times da Série A, até aqui. Nas cinco vezes que atuou na sua arena – contra Chapecoense, Santos, São Paulo, Cruzeiro e Bahia nesta ordem – a média de torcedores foi de 35.759 por jogo.

Das cinco partidas com maior presença de torcedores, o Timão está presente em quatro, sendo três como mandante e uma como visitante diante do Grêmio. Apesar do desempenho irregular neste início de Brasileirão (5V/1E/4D), o Palmeiras está na vice-liderança no ranking, com média de 32.436 espectadores nos quatro duelos que disputou em casa contra Vasco (33.425), Atlético-MG (34.240), Fluminense (33.066) e Atlético-GO (29.014).

Na terceira posição aparece o Grêmio (26.476), que registrou o recorde de público da competição (50.116) até o momento, na derrota em casa por 1 a 0 para o Corinthians, no último fim de semana. Na sequência vem o São Paulo, que levou cerca de 19.750 torcedores nos cinco jogos disputados no Morumbi. A média poderia ser ainda melhor se o time dirigido por Rogério Ceni não estivesse na incômoda 16º colocação, a um ponto do Z-4.

Fonte: Globo Esporte