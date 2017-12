Copinha tem mais uma rodada com grandes jogos e goleadas

A Copa Alfenas de Futsal de Base, a Copinha, teve mais uma rodada na última terça-feira, dia 12, no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves. E foi uma noite de grandes jogos e de goleada.

A primeira partida da noite, no sub-15, seria entre o Palmeirinhas e Pinheirense Futsal. Como a equipe do Palmeirinhas já foi eliminado, o Pinheirense venceu por WO.

No segundo jogo da noite, também pelo sub-15, goleada da Cruz Preta sobre o Vila Esperança pelo placar de 11 a 3. Lucas Carvalho (4), João Vitor “Bonzão” (2), Natanael, Pedro Henrique, Lucas Gabriel, Luan Cherry e Renato marcaram para os comandados dos treinadores Rodrigo Terra e Carlinhos Vardemá. Para o time do treinador Edu, Yuri (2) e Júlio César descontaram.

Sub-17 tem jogo equilibrado e goleada

Pela categoria sub-17, dois jogos movimentaram o Poliesportivo. No primeiro confronto desta categoria, a Auto Escola Metrópole, comandada pelo treinador Samuel Pacifico, venceu o forte Pinheirense Futsal pelo placar de 5 a 3.

Um jogo bastante disputado, onde o time da Metrópole mostrou mais gana. Duas equipes muito iguais, mas os comandados por Samuel Pacífico foi mais prático e mais presente, sem desperdiçar as chances que teve.

O time do bairro Pinheirinho, comandado pelo treinador Rodrigo Costa, o Rodriguinho, melhorou na etapa final, principalmente quando Costa usou o garoto Paulo Gabriel como goleiro linha já no início da etapa final. E Gabriel marcou os três gols do Pinheirense, sendo o destaque da sua equipe.

Adenílson Júnior (2), Gabriel Henrique, Renato Fernando e Pedro Pereira, marcaram os gols da Auto Escola Metrópole, que teve como destaques o goleiro Pablo Peranzi e Adenilson Júnior.

Cruz Preta goleia

No jogo que encerrou a quarta rodada, pelo sub-17, a Escolinha Cruz Preta fez 7 a 0 sobre o B. F. C. 09. Patrick Alves (3), Samuel Carvalho (2), André Pipoca e Leonardo Mega marcaram os gols do time de Vardemá, Terra e Rafael “Coca”.

A arbitragem esteve a cargo de Luciano Fernando e Vinicius Vignólli. Na súmula, Everton “Binga” e Luciano Assumpção.

Fonte: Alfenas Hoje / Otávio Borba