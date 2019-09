Copa do Brasil – Cruzeiro, Internacional, Grêmio e Athletico-PR decidem hoje vagas na final

Pin Compartilhar 0 Compart.

Chegou a hora de conhecermos os finalistas da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (4), quatro equipes entram em campo na luta por uma vaga na final do campeonato mais valioso do calendário nacional. Além do título, está em jogo a premiação de mais de R$ 50 milhões.

A primeira partida está marcada para às sete da noite, na Arena da Baixada. Athletico Paranaense e Grêmio fazem o jogo de volta e a tarefa do Furacão não será nada fácil, já que o Imortal venceu a ida por dois a zero e só perde a vaga com derrota por, pelo menos, três gols de diferença.

Mais tarde, às nove e meia da noite, é a vez de Internacional e Cruzeiro definirem a outra vaga no Beira-Rio. O Colorado derrotou a Raposa no jogo de ida por um a zero. Com isso, o time de Rogério Ceni precisa fazer dois ou mais gols e não sofrer nenhum para tentar o tricampeonato consecutivo.

Fonte: Agência do Rádio / Foto: Divulgação