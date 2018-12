Copa do Brasil 2019 – Boa Esporte estreia contra o Foz do Iguaçu

A CBF sorteou, na noite desta quinta-feira (13), em sua sede, no Rio de Janeiro, os duelos da primeira fase da Copa do Brasil 2019. A competição terá início no dia 6 de fevereiro, com as finais sendo disputadas nos dias 4 e 11 de setembro.

O Boa Esporte estreia contra o Foz do Iguaçu, fora de casa.