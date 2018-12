Conmebol sorteia duelos da primeira fase da Sul-Americana 2019

O duelo que mais chama a atenção é entre Corinthians e Racing, da Argentina. O confronto é uma reedição das oitavas de final de 2017, quando os argentinos eliminaram o Timão no mata-mata.

Outro confronto Brasil x Argentina é entre Botafogo e Defensa y Justicia, time que já aprontou no passado com brasileiros: eliminou o São Paulo na primeira fase de 2017. O Santos pega o River Plate (URU), o Bahia enfrenta o Liverpool (URU), o Fluminense duela com o Deportes Antofagasta (CHI), e a Chapecoense enfrenta o Unión La Calera (CHI).