Conmebol anula suspensão de Dedé, que reforçará o Cruzeiro contra o Boca na Libertadores

A Conembol publicou nesta quarta-feira uma nota informando que anulou a suspensão do zagueiro Dedé, do Cruzeiro, que foi expulso injustamente no jogo contra o Boca Juniors, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. Assim, o defensor estará disponível para o confronto de volta, em Belo Horizonte.O caso do defensor celeste foi julgado pelo Tribunal de Disciplina da entidade. Segundo a nota divulgada no site da Conmebol, foi “anulado os efeitos jurídicos da expulsão do jogador Anderson Vital da Silva, na partida disputada no dia 19 de setembro de 2018, entre as equipes Boca Juniors e Cruzeiro, em consequência, o jogador se encontra habilitado para a seguinte partida da Conmebol Libertadores”.

O documento é assinado pelo vice-presidente do Tribunal de Disciplina, Amarilis Belisario.

Vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado agradeceu a Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, que, segundo ele, mostrou-se favorável a revogar a suspensão do zagueiro.

“Agradecemos ao presidente da Conmebol, que é uma pessoa honesta. Ele mesmo se mostrou indignado no dia com o erro do árbitro. Como já haviam feito isso (anular uma suspensão) para um time argentino, foi a vez de fazer para um time brasileiro. É o momento de os clubes brasileiros se unirem para fazer valer os direitos. Que o futebol seja decidido dentro de campo”, disse o dirigente, assim que o ônibus do Cruzeiro chegou ao Mineirão para o jogo contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil.

“Isso mostrou a força do futebol brasileiro com o novo comando da CBF. Quando a notícia é ruim, todo mundo fala. Quando é boa, tem que falar também. Mostrou a força do Cruzeiro de bastidores. Nós trabalhamos firmes, nosso presidente amanheceu na porta da Conmebol, usamos a força política até de Brasília. Acho que Minas tem que fazer valer a instituição, tem que ter representatividade”, acrescentou Itair.

“Estou feliz. Foi justo. Pelo fato de um lance que todos viram que não foi maldoso, foi maldoso da parte do juiz. É um erro grave, todo mundo foi contra a decisão dos árbitros. Eu acho que, graças a Deus, a justiça foi feita e eu vou poder jogar essa ‘final’”, comemorou Dedé.