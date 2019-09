Conheça Leyde Viana, candidata a Musa do Vasco

Pin Compartilhar 0 Compart.

Leyde Viana é uma das candidatas do Vasco no concurso Musa do Brasileirão 2019.

Cileyde Viana, mais conhecida como Leyde Viana, é uma repórter, empresária e modelo Carioca. Atualmente a modelo de 1,60 de altura, que já morou em Portugal, mora em São Luís do Maranhão.

Leyde Viana é representante do Vasco no concurso Musa do Brasileirão 2019. Em suas redes sociais a modelo já é considerada pelos seus seguidores como a nova musa do Vasco.

A final do concurso Musa do Brasileirão 2019, ocorrerá em outubro. A empresária está investindo pesado na preparação para levar o título. Em suas redes sociais, Leyde Viana publicou vídeos de personalidades públicas torcendo por ela. O técnico Milton Mendes, o Humoristas Gui Santana e o Músico Franck Aguiar, foram algumas das figuras públicas que fizeram vídeo desejando boa sorte para a candidata.

A modelo que é fanática pelo Vasco, nos contou sobre sua paixão pelo clube.

“Meu amor pelo Vasco, começou quando eu era ainda criança. Tinha um amigo Português Vascaíno, a paixão dele pelo Vasco era imensa! Fui crescendo e aprendendo a amar cada vez mais. A cada vitória, títulos é muita emoção. Em todos os momentos, somos uma torcida única e unida. O Vasco da Gama sempre será o meu time do coração”, disse Leyde Viana.

O desfile ocorrerá no dia 05/10 e no dia 20/10, será colocada a faixa da vencedora.

INFORMAÇÃO NO SITE DO CONCURSO:

Musa do Brasileirão é uma Marca Registrada. O concurso é independente e não tem nenhuma ligação com os times de futebol. As Musas apenas representam seus times.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Arquivo Leyde Viana.