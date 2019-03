Confrontos definidos para as quartas de final da Liga dos Campeões

Depois dos confrontos das quartas serem definidos, a Uefa sorteou o chaveamento da fase seguinte, a semifinal. Quem levar a melhor no duelo entre Tottenham e City terá como rival o vencedor de Ajax x Juventus e começa a fase jogando em casa. O outro confronto terá o ganhador de United x Barcelona diante de quem passar de Liverpool x Porto, com o mando no jogo de volta saindo do duelo entre ingleses e portugueses – mas, se os dois times de Manchester avançarem, inverte, e desta vez os Red Devils são beneficiados, podendo decidir no Old Trafford.