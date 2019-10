Complexo aquático da Caldense recebe diversas melhorias

Pin Compartilhar 0 Compart.

Ao longo do mês de setembro o complexo aquático da Caldense recebeu um olhar especial da diretoria do clube e passou por inúmeras melhorias. A piscina infantil foi completamente restaurada, com troca do piso e repaginação, para ficar mais segura ao uso das crianças. Uma cascata em forma de cogumelo foi instalada no centro da piscina, onde as crianças podem se divertir.

O bar da piscina foi ampliado para facilitar o trabalho dos funcionários e prestar um melhor atendimento aos associados, agora exista uma ala específica para a retirada de sucos, sorvetes e outros itens. Foi colocada ainda uma tenda com caixa, bebidas e salgados, para atender com mais agilidade a alta demanda, principalmente nos dias mais quentes. Além disso, mais mesas e cadeiras estão à disposição, próximas aos quiosques. Isso proporciona uma maior área de sol e conforto às pessoas que frequentam o local.

Outras melhorias no clube

Uma novidade que agradou os sócios, é que aos sábados e domingos o Piano’s Bar está servindo almoço ao preço de 15 reais. O prato vem com arroz, feijão, salada, batata frita e uma opção de carne (boi, frango ou peixe). As obras de expansão da sala de musculação começaram e estão a pleno vapor, em breve o clube terá uma estrutura mais espaçosa e aconchegante para os frequentadores da academia. Por fim, a quadra de vôlei recebeu nova iluminação, com lâmpadas de LED, que deixam o ambiente mais claro e economizam energia.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Fotos: Leandro Pereira