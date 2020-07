Comitê libera Ronaldão para realização de jogos da Caldense

Pin Compartilhar 0 Compart.

O comitê gestor extraordinário de combate ao coronavírus em Poços de Caldense aprovou o projeto enviado pela Associação Atlética Caldense para uso do Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira em partidas oficiais e demais atividades do futebol profissional. A Veterana terá de seguir o protocolo formulado pela FMF no restante do Campeonato Mineiro 2020.

O comunicado enviado pelo comitê Covid-19 diz que a utilização do Ronaldão deve seguir “as determinações de saúde e segurança vigentes, sendo proibida a presença de qualquer tipo de público, ressalvando profissionais de imprensa e colaboradores devidamente habilitados e uniformizados conforme protocolo de operação de jogos disponibilizado pela Federação Mineira de Futebol, os quais deverão utilizar, de forma ininterrupta, máscara de proteção individual procedendo ainda com a desinfecção das mãos com álcool 70% de forma contínua”.

A nota ainda ressalta que “jogadores, colaboradores e profissionais de imprensa que eventualmente venham a apresentar sintomas gripais, deverão ser imediatamente afastados”. A Veterana tem jogo agendado para o Ronaldão no dia 29 de julho às 21h30 contra o Cruzeiro. Antes disso, encara o Tupynambás fora de casa no dia 26 de julho às 16 horas.

Fonte: Assessoria Caldense/Foto: Renan Muniz/Caldense