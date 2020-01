Começa neste sábado o Campeonato Eloiense de Futebol Amador “Série A” 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

No próximo sábado (17), será dado o pontapé inicial para à Série A do Campeonato Eloiense de Futebol Amador 2020.

A competição conta com 14 equipes, dividias em dois grupos com sete times e jogam entre si dentro do grupo. Quatro equipes classificam para as quartas-de-finais, as duas últimas de cada chave serão rebaixadas para a Série B.

O Grupo A conta com: Hilário FC, Macedônia, Independente, Internacional, Novo Horizonte, Chapada e Esperança.

O Grupo B é composto por: Ponte Preta, Chapecoense, Palestra, São Domingos, Pitangueiras, Fortaleza e Portugesa.

O atual campeão é o Hilário FC, o último torneio disputado na cidade foi em 2018.

Os jogos serão aos finais de semana aos sábados e aos domingos. Todos os jogos serão disputados no Estádio Municipal Prefeito Lazico. O jogo de estreia está marcado para às 15hrs, entre Hilário FC x Novo Horizonte.

Um dos grandes organizadores de eventos esportivos da região e fã de futebol amador, Luis Fernando Mineiro falou com exclusividade ao CSul. “A competição tem uma expectativa muito boa, os clubes já vem se organizando desde o ano passado, será inaugurado os novos vestiários e tem tudo para ser o melhor campeonato da Série A dos últimos anos. Equipes fortes, tradicionais, algumas são mais novas, mas também organizadas, valorizando ainda mais a competição. Além disso, o secretário Mané do Esporte vem se dedicando de forma incansável para que a competição ocorra da melhor forma possível” – completou, Luís, torcedor do esporte eloiense.

O campeonato é realizado pela Secretária Municipal de Esportes de Elói Mendes.

Foto: Elói Mendes News

Redação CSul – Alisson Marques