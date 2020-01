Começa hoje a 51ª Copa São Paulo de Futebol Júnior

Pin Compartilhar 0 Compart.

Começa nesta quinta-feira (1º), a Copa São Paulo de Futebol Júnior ou simplesmente “Copinha”. A maior competição de categorias de base do país, chega a sua 51ª edição.

Neste ano a Copa São Paulo contará com 127 equipes, jogando em 32 sedes espalhadas pelo estado de São Paulo. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a próxima fase. A edição de 2020, não contará com o Flamengo, que desistiu da disputa dando a entender que irá priorizar o Campeonato Carioca, onde à equipe sub-20 deve ser bastante usada.

O Corinthians é o maior vencedor do torneio com 10 títulos, logo atrás aparece o Fluminense com 5. São Paulo, Internacional e Flamengo somam 4 conquistas. Atlético Mineiro, Santos têm 3 canecos cada um. A Ponte Preta soma 2 títulos. Outros times como Cruzeiro e Vasco já venceram o torneio por uma vez e ainda têm os clubes que não sentiram o gosto de ser campeão, são os casos de Palmeiras, Grêmio e Botafogo.

A Copa São Paulo é um celeiro de craques, já desfilaram pelos gramados paulistas grandes nomes da história do futebol brasileiro, como: Cssagrande, Willian (hoje no Chelsea), Deco, Marcelinho Carioca, Djalminha, Paulo Nunes, Luizão, Diego Tardelli, Raí, Cafu, Dida, Rogério Ceni, Falcão, Dener, Lucas Moura, Neymar, Kaká, Casemiro, Marquinhos, Gabriel Jesus, Ronaldinho Gaúcho entre outros.

A 51ª edição começa hoje (1º) e terá sua decisão no dia 25 de janeiro, no Pacaembu. A data marca o 466º aniversário da cidade de São Paulo.

Foto: Divulgação

Redação CSul – Alisson Marques