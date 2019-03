Com VAR, primeiros confrontos das semifinais do Mineiro acontecem neste final de semana

Melão, em Varginha, promete estar lotado para partida entre Boa Esporte e Atlético; América e Cruzeiro se enfrentam no Independência

Enfim chegou a hora das semifinais do Campeonato Mineiro. Neste final de semana, as quatro equipes classificadas entram em campo em busca de abrir vantagem para as partidas de volta que acontecem nos dias 6 e 7 de abril.

Coruja x Galo

No Melão, o campeão do interior, o Boa Esporte, recebe o Galo para manter o tabu de nunca ter perdido para a equipe da capital mineira jogando em Varginha. Foram duas partidas desde que chegou a cidade, com uma vitória por 2×0 em 2015 e um empate em 0x0 no ano passado. No início da temporada, porém, na primeira rodada do Estadual, a equipe boveta foi goleada no Independência por 5×0 pelos comandados de Levir Culpi.

O técnico atleticano optou por privacidade nas duas últimas atividades antes do jogo de sábado, às 18h. Na quinta, o treinador permitiu que os jornalistas pudessem acompanhar apenas o aquecimento dos atletas. O atacante Chará e o volante Adilson não estiveram em campo mais uma vez.

A tendência é que o time que começará o jogo em Varginha seja o mesmo do treino de quarta-feira, com Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison e Jair; Luan, Cazares e Maicon Bolt; Ricardo Oliveira. O embarque pra Varginha, em voo fretado, será nesta sexta à tarde, com o retorno previsto para domingo de manhã.

Já o Boa Esporte treina forte deste o início da semana, no CT do clube, na Rua Paraná. Comandado pelo interino Cesinha, a equipe terá força máxima diante do Galo neste sábado, para tentar abrir vantagem e chegar em BH com mais tranquilidade.

Os ingressos para a partida estão sendo vendidos pelo valor de R$ 50,00 até esta sexta. A partir de amanhã, sábado (30), os ingressos custarão R$ 60,00. A meia entrada é com valor único de R$ 30,00.

Coelho x Raposa

No domingo às 16h, a bola rola no Independência para América e Cruzeiro. Ainda invicta na temporada, a raposa terá a volta de Raniel no banco de reservas para a partida. Outra novidade é Thiago Neves, que já faz alguns trabalhos leves com bola. Henrique, que cumpriu suspensão contra o Patrocinense, deverá retornar a equipe.

O América realizou o penúltimo treinamento na manhã desta sexta-feira. Matheusinho, que não participou do treinamento de quinta, foi a novidade nos gramados. O volante Juninho e o lateral Leandro Silva, no entanto, são dúvidas para o clássico. Quem também não treinou nesta sexta foi o lateral-esquerdo João Paulo. A assessoria de imprensa do clube, no entanto, afirma que ele foi apenas poupado e não preocupa para o clássico.

Árbitro de Vídeo

Nesta nova fase da competição, entra em ação o VAR (Árbitro de Vídeo). A tecnologia foi aprovada pelos clubes para as semifinais e a decisão da competição.

“Vamos ter o VAR no fim de semana, nas primeiras partidas das semifinais do Campeonato Mineiro. A gente espera que seja um sucesso, porque a Federação está investindo e acredita que o VAR seja uma tecnologia que vem para ficar para, cada vez mais, melhorar o futebol”, informou Leonardo Barbosa, diretor de competições da Federação Mineira de Futebol (FMF).

Os primeiros estádios a receberem o VAR no Campeonato Mineiro, o Melão e o Independência, aguardam apenas o evento-teste para a homologação da International Football Association Board (IFAB), o órgão que regula as regras do esporte. Toda a documentação foi entregue antes do término das quartas de final. O outro estádio que terá VAR é o Mineirão, já homologado pela IFAB. O evento-teste em Varginha será nesta sexta-feira às 16h. No Independência, será no sábado, também às 16h “Esse evento-teste depende da estrutura de TV e da arbitragem da partida. Toda a documentação foi encaminhada para a IFAB, todos os relatórios de vistoria estão lá. Falta apenas o evento-teste, que é recomendado pela IFAB que ocorra o mais próximo da partida, porque o ideal é que ele aconteça com a própria equipe de arbitragem do jogo. Os árbitros vão chegar um dia antes, já com toda a estrutura de câmeras da TV instaladas, vão receber as imagens e operacionalizar o equipamento com simulações das condições de jogo”, explica o diretor da FMF. Entendendo o VAR O uso da tecnologia só é permitido em quatro situações: Gols; Pênaltis; Cartão vermelho direto; Erro de identificação de jogadores na aplicação dos cartões. Como o recurso ainda é novidade para a maior parte do público, o GloboEsporte.com preparou um tutorial: Gols 1. Situações de impedimento 1.1 – Gol em impedimento claro A equipe de arbitragem de campo não percebe um impedimento claro em um lance de gol. Antes do reinício do jogo, os árbitros de vídeo comunicam ao árbitro central o equívoco, e ele anula o gol. Não há necessidade de conferência do lance na tela à beira do campo. 1.2 – Gol em lance duvidoso de impedimento Um jogador faz o gol em posição duvidosa de impedimento. O assistente não deverá levantar a bandeira até que a bola entre no gol, para não anular um possível gol legal. Posteriormente, levantará a bandeira caso ache que o atleta estava impedido na origem da jogada. O VAR deverá informar se o gol foi legal ou não. Não há necessidade de verificação à beira do campo. 1.3 – Dúvida na participação em um gol Um jogador, em posição de impedimento, atrapalha o goleiro ou bloqueia um adversário. Como o lance envolve interpretação, o árbitro deve ser avisado e revisar as imagens à beira do campo para tomar a decisão final. 2. Situações de falta Um jogador se aproveita de uma falta para fazer o gol: utiliza a mão, empurra um adversário ou tem movimento faltoso para recuperar a posse de bola. Cabe ao VAR alertar o árbitro, que deve ir à beira do campo, verificar as imagens e decidir se mantém ou não o gol. 3. Situações de saída da bola A arbitragem não percebe a saída da bola pela linha lateral ou de fundo durante um ataque que resulta em gol – ou tem dúvida se ela saiu completamente. A orientação para os assistentes é a mesma do impedimento duvidoso: deixar o jogo seguir e informar a incerteza ao VAR. Ao checar, o VAR constata a irregularidade e comunica ao árbitro, que não precisa confirmar no monitor. Aqui também se encaixa outra situação, a de a arbitragem não perceber a saída completa da bola em um ataque anterior ao gol. 4. Situações de bola passando a linha do gol Na Copa do Mundo, desde 2014, há o recurso do sensor na linha do gol, em que o árbitro recebe um aviso instantâneo sobre a bola (com chip) ter entrado ou não. Por aqui, caberá ao VAR avisar ao juiz de campo, nos mesmos moldes da saída pela linha lateral ou de fundo. Pênaltis 1. Pênalti claramente mal marcado O VAR entrará em ação em caso de pênalti resultante de clara simulação. Quando comprovada, o pênalti será anulado, o jogo reiniciará com tiro livre indireto e será aplicado cartão amarelo ao jogador infrator. Outro exemplo seria um defensor atingir um companheiro, e o árbitro achar que o atingido foi um adversário, ou uma bola que claramente bateu no peito de um defensor, e o árbitro equivocadamente viu mão, ou ainda um desarme legal interpretado como falta. Em todas essas situações, o árbitro verificará as imagens à beira do campo antes de tomar a decisão final. 2. Pênalti claramente ignorado Aqui a situação é inversa: um pênalti evidente ignorado pelo árbitro. Estão inclusos um agarrão claro (fora ou na disputa da bola), toque de mão claro, agressões de defensores, ou, se o árbitro marcar uma simulação de um atacante, e as imagens comprovarem claramente que, na verdade, a falta existiu. Nesses casos, o árbitro verificará as imagens antes de tomar a decisão. 3. Falta dentro ou fora da área O árbitro dá como pênalti uma infração que foi fora da área – ou o contrário. Pelo ponto de comunicação com a equipe de arbitragem, é avisado pela equipe de vídeo do equívoco. Sem necessidade de conferência na tela, ele muda a decisão. 4. Falta anterior ao pênalti A arbitragem marca pênalti, mas antes houve uma falta cometida pela equipe beneficiada pela marcação da penalidade. Neste caso, o VAR deve comunicar o árbitro, que precisa verificar a jogada no monitor e optar pela infração ocorrida antes. 5. Bola fora de campo antes do pênalti Arbitragem marca pênalti em jogada na qual a bola, antes da infração, saiu pela linha lateral ou de fundo. Cabe ao VAR alertar o árbitro de campo sobre a situação. Neste caso, ele precisa cancelar o pênalti, assinalando lateral, escanteio ou tiro de meta. Não há necessidade de verificar no monitor à beira do campo. Cartão vermelho direto 1. Falta passível de expulsão ignorada pelo árbitro São lances fora do campo de visão do árbitro, como agressões fora ou na disputa de bola, com o jogo em andamento ou não. Nesse caso, há necessidade de revisão na beira do campo pelo árbitro central, que só tomará sua decisão após ver o lance no monitor. Não há limite de tempo para aplicação da pena neste caso. Ou seja, a decisão poderá ser tomada mesmo depois de a bola entrar em jogo novamente. 2. Agravamento de punição O árbitro interpreta um lance para cartão amarelo ou sem punição disciplinar. Ao checar as imagens, o VAR entende que a jogada seria para cartão vermelho. Ele deve recomendar a revisão ao árbitro no campo. Neste caso, não há limite de tempo para aplicação da pena – a decisão até poderá ser tomada depois de a bola entrar em jogo novamente. 3. Dúvida entre amarelo ou vermelho ao interromper chance de gol O VAR entra em ação para avisar ao árbitro sobre um equívoco de interpretação em uma jogada de “situação clara e manifesta de gol”. Se ele interpretou que não era uma chance clara e deu apenas amarelo, pode modificar a cor do cartão. E o contrário também. Segue valendo a verificação do árbitro central à beira do campo. Identidade equivocada Se o árbitro advertir ou expulsar o jogador errado (inclusive da equipe errada), ou se não tiver certeza sobre qual jogador deve ser sancionado, o VAR informará prontamente, sempre que possível, para que o jogador correto seja punido. Aqui está incluso qualquer erro relativo à apresentação de cartões, e o equívoco pode ser corrigido a qualquer momento da partida. Não há necessidade de verificação do árbitro central à beira do campo.

Redação CSul – Iago Almeida / Fonte: Globo Esporte / Foto: Iago Almeida-CSul