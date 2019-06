Com show e três gols de Cristiane, Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo

Com Marta no banco, camisa 11 brilha com hat-trick e garante triunfo diante da Jamaica, que interrompe sequência de nove derrotas e jejum de 10 meses sem vitória. Na próxima rodada, seleção brasileira pega a favorita Austrália

E foi dada a largada na Copa do Mundo de Futebol Feminino. A Seleção Brasileira venceu e convenceu na estreia, mesmo diante da fraca seleção da Jamaica, que pouco levou perigo ao gol de Bárbara. Com Marta lesionada e no banco, Cristiane, artilheira, decidiu em seu último Mundial. A camisa 11 brilhou com uma grande atuação, marcou três gols e garantiu o triunfo do Brasil por 3 a 0 em Grenoble, neste domingo (9).

Com a vitória, a liderança do grupo está garantida, já que a Itália surpreendeu e venceu venceu a Austrália por 2×1. Com o saldo de 3 gols, as meninas brasileiras estão na ponta. Na próxima rodada o Brasil encara a Austrália, nesta quinta-feira (13), às 13h, em Montpellier. Caso vença, a seleção brasileira pode até garantir a classificação direta para a próxima fase: basta que a Itália não perca para a Jamaica. O último jogo é justamente contra as italianas, em 18 de junho, às 16h, em Valenciennes.

Cristiane

Aos 34 anos, Cristiane mostrou que pode ainda ser decisiva, mesmo afirmando que esta será sua última Copa do Mundo. A camisa 11 deu um show diante das jamaicanas, dando trabalho à zaga adversária e sendo precisa quando teve as chances. O primeiro gol veio em uma linda e precisa cabeçada; o segundo, mostrando oportunismo, aproveitando sobra de bola; o terceiro, em uma bomba em cobrança de falta. Cristiane foi eleita a melhor do jogo e pediu música no Fantástico: “Jogadeira”, canção criada por Cacau, atacante do Corinthians.

O hat-trick de Cristiane fez com que a brasileira entrasse para a história da Copa do Mundo com diversas marcas. Para começar, ela se tornou a jogadora mais velha da história a conseguir três gols na competição – entre homens e mulheres -, superando ninguém menos que Cristiano Ronaldo. A 11 do Brasil conseguiu o feito com 34 anos e 25 dias, e o camisa 7 português havia conseguido com 33 anos e 130 dias. Cristiane também foi a primeira jogadora da história a fazer gols em três Mundiais diferentes (2007, 2011 e 2019) e a terceira a conseguir um hat-trick pela seleção brasileira na competição, depois de Pretinha e Sissi.

Marta

Embora a própria comissão técnica tenha descartado a escalação de Marta neste domingo, por conta de lesão na coxa, a camisa 10 foi relacionada para o duelo e ficou no banco de reservas. À beira do campo, a melhor jogadora do mundo usou a experiência para passar tranquilidade às companheiras e deu algumas orientações. Espera-se que ela esteja em campo no próximo jogo e ajude a seleção na classificação.

Formiga

A volante da seleção quebrou mais um recorde na Copa do Mundo feminina ao entrar em campo neste domingo. Disputando o sétimo Mundial de sua carreira, a brasileira tornou-se a mais velha da história a jogar a competição, com 41 anos e 98 dias, superando a norte-americana Christie Rampone, que jogou com 40 anos e 12 dias, em 2015. Formiga mostrou força, agilidade e rapidez, incomodando as adversárias e mostrando que seu pique nos contra-ataques podem ser mortais.

