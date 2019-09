Com Neymar em campo, Brasil encara Colômbia em amistoso

Pin Compartilhar 0 Compart.

Sextou! E pode ficar tranquilo: vai ter dose de emoção no começo do seu fim de semana. Isso porque a seleção brasileira cumpre o primeiro compromisso após a conquista da Copa América.

O adversário será a forte Colômbia. E por mais que muitos digam que o jogo não vale muita coisa, as atenções estarão sim voltadas para esta peleja. Graças à volta de Neymar aos campos, após três meses de recuperação de contusão no tornozelo.

O último compromisso do camisa 10 da seleção foi no dia 5 de junho, em um amistoso contra o Catar às vésperas da Copa América. Após 21 minutos em campo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, Neymar sentiu uma lesão tornozelo e foi cortado da competição.

Além o problema físico, Neymar passou por duas polêmicas na vida pessoal e profissional: uma suposta acusação de estupro e a negociação frustrada entre Paris Saint Germain e Barcelona.

Mesmo assim, Tite deve escalar Neymar. Segundo o que indicou o técnico, o Brasil deve entrar em campo com Ederson no gol. Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro formam a zaga. Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho ficam responsáveis pelo meio de campo, enquanto Neymar, Richarlison e Firmino completam a equipe no ataque.

A partida será disputada na cidade de Miami, nos Estados Unidos e a bola rola à partir das nove e meia da noite, horário de Brasília.

Fonte: Agência do Rádio / Foto: CBF