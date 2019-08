Com histórico de gol contra o Konyasport, Chico foca em resultado positivo para encostar nos líderes da Liga Turca

Pin Compartilhar 0 Compart.

Com uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas da Liga Turca, o Antalyaspor quer repetir a façanha da estreia e arrancar mais três pontos fora de casa. Para repetir o feito, a equipe contará com um brasileiro que conhece bem o rival do próximo sábado (31). Trata-se do volante Chico, com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Palmeiras, Coritiba e Athletico Paranaense.

“Jogo difícil fora de casa. Tivemos uma estreia com vitória, mas infelizmente na última rodada vacilamos e acabamos derrotados dentro do nosso estádio. É início de competição ainda, o time está se ajustando, mas a Liga Turca é muito equilibrada e não permite muitos erros. Temos que ter atenção para não sermos surpreendidos”, destacou Chico.

Em 2015, ainda quando atuava pelo Gaziantepspor, Chico foi o autor do gol de empate por 1×1 contra o Konyaspor. “É uma boa lembrança. Foi um gol importante naquele momento, ainda mais para mim que não sou muito de balançar as redes. Agora é um novo momento, num novo clube. Temos que entrar em campo determinados e escrever uma nova história”, revelou o volante, que já possui 94 jogos pelo Antalyaspor.

A partida válida pela terceira rodada da Liga Turca está marcada para o próximo sábado (31), às 13h15 (horário de Brasília), no estádio Konya Buyuksehir Belediye.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Divulgação/Antalyaspor