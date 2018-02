Com gol de placa de Arrascaeta, Raposa vence clássico com Mineirão lotado e se isola na liderança

Com o triunfo, o Cruzeiro agora é líder isolado do Campeonato Mineiro, com 13 pontos. Ele se distancia justamente do América, que estava colado na ponta. O time do Lanna Drumond estaciona nos 10 pontos e poderá ser ultrapassado ainda na 5ª rodada do Campeonato Mineiro pela URT, que recebe o Atlético no Zama Maciel.

O jogo

Empurrado pelos mais de 50 mil torcedores no Mineirão, o Cruzeiro repetiu nos instantes iniciais de jogo o que fez na maioria de seus compromissos até aqui: muita intensidade, volume e pressão absoluta no adversário. O time de Mano Menezes amassou o América e teve algumas chances, a mais clara delas aos 5’. Edilson lançou, Norberto escorregou e a bola sobrou para Rafinha, que finalizou em cima de João Ricardo. No rebote, Arrascaeta repetiu o chute no peito do goleiro. Aos 13’, o lateral-esquerdo testou de longe, mas João espalmou para a linha de fundo.

Sem repertório, o América aceitou a pressão do Cruzeiro e mostrou extrema dificuldade para sair jogando. Abusou dos chutões (foram 27 lançamentos no primeiro tempo) e praticamente não chegou ao gol de Fábio na etapa inicial. Ainda que a estratégia do time tenha sido reativa, de esperar o adversário, os comandados de Enderson não tiveram nenhum resultado. Os números comprovaram a inoperância ofensiva do Coelho, que, apesar de marcação segura, teve apenas 35% de posse de bola e duas finalizações – ambas nos acréscimos. A Raposa, por sua vez, teve 65% de posse e nove tentativas ao gol.

Mais equilibrado, o América voltou para a segunda etapa evitando os chutões e buscando sair jogando. Para corrigir o problema do primeiro tempo, Enderson substituiu Matheus Sales por David. O Cruzeiro seguiu o ímpeto ofensivo, avançando linha de marcação e tentando chegar ao gol de João Ricardo trocando passes, com menos bola aérea. Aos 10’, Fred teve a primeira chance de finalizar com o pé. Ele recebeu de Rafinha, girou dentro da área e obrigou o goleiro americano a realizar defesa importante. Gol de placa

Aos 23’, quando o América aumentava ainda mais o equilíbrio do jogo, o prêmio ao Cruzeiro pelo volume e intensidade apresentados no Mineirão. Edilson recebeu na ponta direita, levou a bola até a linha de fundo e deu cruzamento na medida para Arrascaeta marcar um golaço. De primeira, de voleio, de placa, o atacante uruguaio acertou o ângulo de João Ricardo. 1 a 0. Mesmo atrás do marcador, o Coelho não alterou a estratégia e seguiu esperando o Cruzeiro, que reforçou a marcação para evitar surpresas (Bruno Silva substituiu Arrascaeta, Sobis entrou na vaga Rafinha e Mancuello na de Robinho) e esperou o fim do jogo.

CRUZEIRO 1×0 AMÉRICA Cruzeiro Fábio; Edilson, Leo, Murilo e Egídio; Henrique e Ariel Cabral; Robinho (Mancuello), Arrascaeta (Bruno Silva) e Rafinha (Rafael Sobis); Fred. Técnico: Mano Menezes. América João Ricardo; Norberto, Messias, Rafael Lima e Giovanni; Matheus Sales (David), Zé Ricardo (Christian) e Renan Oliveira; Aylon, Luan e Rafael Moura. Técnico: Enderson Moreira Gols: Arrascaeta (23’2ºT) Cartões amarelos: Giovanni (América); Edilson, Egídio e Rafael Sobis (Cruzeiro) Público presente: 50.794 Público pagante: 47.499 Renda: R$ 608.231,00 Giovanni (América); Edilson, Egídio e Rafael Sobis (Cruzeiro) Motivo: 5ª rodada do Campeonato Mineiro Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Data e horário: 4 de fevereiro de 2018 (domingo), às 17h Árbitro: Wanderson Alves de Souza (CBF) Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA) e Felipe Alan Costa Oliveira (CBF)

Na próxima rodada do Estadual, o Cruzeiro recebe o Democrata de Governador Valadares, em jogo marcado para sexta-feira, às 21h30, no Mamudão. A tendência é que Mano Menezes volte a realizar o rodízio já tradicional neste início de temporada. O América, por sua vez, entra em campo um dia antes, na quinta-feira, 8 de fevereiro. O time de Enderson Moreira visita o Uberlândia, no Parque do Sabiá, às 20h15.