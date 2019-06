Com desfalques, Fla recebe o Timão e tenta avançar na Copa do Brasil

Se por um acaso você acha que terça feira e futebol não tem nada a ver, você está errado. Na noite desta terça, as duas maiores torcidas do país param para ver um jogão que promete pegar fogo.

No Maracanã, Flamengo e Corinthians se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Além do apoio da torcida, que promete comparecer em peso, o Mengão tem a vantagem do empate, já que venceu o jogo de ida por um a zero, graças ao gol de Willian Arão. O técnico interino Marcello Salles terá três desfalques gringos. Arrascaeta, Cuellar e Trauco foram convocados para a Copa América por suas seleções e não entram em campo.

Para o Timão, só a vitória interessa. A equipe paulista precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na competição sem precisar da disputa de pênaltis. O Alvinegro não contará com o lateral Fagner, que não se recuperou de lesão. Mateus Vital e Pedrinho, que estão com a seleção olímpica, também não jogam.

A bola rola para Flamengo e Corinthians a partir das nove e meia da noite, horário de Brasília.

Fonte: Agência do Rádio / Foto: Alexandre Vidal – Flamengo