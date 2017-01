Com desfalques, Caldense se prepara para jogo-treino contra o Ituano

O primeiro teste da Caldense nesta temporada acontece neste sábado (14), contra o Ituano. Para o jogo-treino, o treinador Tiago Oliveira vai precisar driblar alguns desfalques, como é o caso dos atacantes Cristiano e Rafamar, que estão voltando de lesões e são dúvidas para a partida em Itu (SP). Além deles, deve ficar de fora, o atacante Wellington Rato, que sofreu uma fratura no braço durante um treinamento.

O volante Hygor e o zagueiro Hélio Batista também podem ficar de fora da partida que serve como preparação do elenco para estreia no Campeonato Mineiro. Segundo a comissão técnica, estes são casos mais simples, mesmo assim os jogadores devem ser poupados contra o Ituano.

A delegação viaja sábado às 7h para Itu, cidade no interior de São Paulo. O jogo-treino entre as duas equipes está marcado para as 10h30 no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior. Antes da estreia no Mineiro, a Caldense ainda enfrenta o São Caetano, em Águas de Lindóia (SP), no dia 21 de janeiro.

A estreia do clube no Campeonato Mineiro está marcada para o dia 29 de janeiro contra a URT, em Patos de Minas.

Share 0