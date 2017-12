Com contrato de 3 anos, Cruzeiro acerta venda de Élber ao Bahia

Depois de ser promovido aos profissionais do Cruzeiro, Élber teve duas passagens fora de Belo Horizonte. Defendeu, por empréstimo, o Coritiba e o Sport, e se destacou no Leão de Recife. Com a camisa da Raposa, desde sua estreia, em 2011, fez 136 jogos e marcou 11 gols. Tem, no currículo, os títulos do Brasileirão 2013, do Mineiro 2014 e da Copa do Brasil 2017.

Fonte: Globo Esporte / Foto: Washington Alves/Light Press