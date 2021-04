Com apoio de empresários, Varginha Esporte Clube comunica retorno ainda neste ano

Popularmente conhecido por VEC, clube comunicou retorno após 11 anos; equipe contará com apoio de empresários e será voltada, principalmente, à categorias de base.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação VEC

O Varginha Esporte Clube, popularmente conhecido por VEC, está de volta à ativa 11 anos depois. A tradicional equipe do Sul de Minas retomara às atividades ainda em 2021. Em contato com o Correio do Sul, um dos diretores da nova gestão da equipe, Romenique Bernardes, relatou que o projeto já está pronto. A estrutura já foi montada e, ainda neste mês, será realizada uma avaliação para captação de novos atletas.

Inicialmente, o VEC usará o CT Urubola, do Bola Preta, localizado em Elói Mendes, como Centro de Treinamentos. A ideia foi fundamentada após uma parceria entre dirigentes do Bola Preta e membros da nova gestão da equipe de Varginha.

VEC irá usar o Urobola do Bola Preta como Centro de Treinamentos/Foto: Divulgação VEC

O intuito do VEC é ser um clube formador, conseguindo, até mesmo, certificado na Confederação Brasileira de Futebol. Em contato com o Jornal O Tempo, um dos responsáveis pela reativação do VEC, o empresário Matheus Bonjorni explicou como será feita a nova gestão e, adiantou que, o clube não será de natureza clube-empresa. “A iniciativa de reestruturar o VEC é uma ação conjunta entre eu e meu sócio, Thiago Vergueiro. Somos empresários de atletas, com cadastro na CBF e, depois de algum tempo de atuação na área, percebemos que a maioria dos clubes não possuem a estrutura necessária para o desenvolvimento de jovens atletas, com foco primordial para as categorias de base” – disse o empresário.

O projeto vem sendo trabalhado há cerca de um ano. O planejamento foi desenvolvido pela Universidade de São Paulo, através da empresa júnior FEA, de Ribeirão Preto. O VEC contará, também, com a Associação Esportiva de Contagem (AEC), que disponibilizará mão de obras e profissionais.

Segundo a repórter Estela Torres, da Rádio Itatiaia, sem depender do Poder Público, a nova direção do VEC está autorizada pela prefeitura, através do prefeito Vérdi Lúcio Melo, a fazer acordos de cooperação técnica sem uso de verba pública, sendo assim, a nova equipe poderá ter um polo parceiro na Secretaria Municipal de Esportes da cidade.

“Entendemos que o Poder Público deve contribuir com projetos que possam causar impactos na sociedade em geral, como o caso do esporte. Mas também temos em mente que não podemos depender dele e que o nosso projeto deve e tem tudo para ser autossustentável. Todo apoio será bem- vindo. Já tivemos uma ótima reunião com o prefeito da cidade, que se mostrou empolgado com nosso plano de trabalho e com as ações a serem desenvolvidas. Deixou portas abertas para que possamos fazer um acordo de cooperação técnica onde não há envolvimento de repasse de verba pública. – disse Matheus em entrevista à Estela Torres.

“Nesse termo, que ainda está pendente de protocolo por nossa parte, há uma via de mão dupla. O poder público pode nos auxiliar com alguns serviços inerentes à saúde, como dentistas para os atletas, psicólogos, nutricionista e nós vamos desenvolver polos parceiros dentro da cidade, a começar pela SEMEL, dando qualificação técnica aos profissionais de esportes da cidade, já que contamos com treinadores licenciados pela CBF, desenvolvimento de uma metodologia de jogo e de treino do VEC a ser implantada nas associações de bairro e Semel, para que facilite a entrada dos atletas da cidade na equipe” – finalizou.

Apesar de estar se preparando para a Segundona do Mineiro em 2021 – onde disputará com uma equipe sub-20 – o principal objetivo na reativação do clube será voltado à base, com categorias para jovens de 14 a 17 anos.

“O projeto do VEC é ser clube formador. Aquirir o certificado de clube formador. Fizemos uma parceria como o Bola Preta, onde será nosso Centro de Treinamentos. Já temos uma data prevista para a seleção dos atletas, 26 de abril, com idades de 11 a 23 anos. Em Agosto iremos disputar a Segundona do Mineiro com um time sub-20 e, quem sabe, conseguir o acesso; de início, vamos disputar. Estamos com dois empresários que são o Thiago e o Matheus que estão nos ajudando muito. O projeto de início é esse” – comentou Romenique Bernardes.

“Além disso, fizemos uma parceria com o AEC de Contagem. Eles irão disponibilizar comissão técnica, vários profissionais dá área, tais como, treinador; fisioterapeuta; preparador de goleiros; auxiliar e até mesmo um ônibus para deslocamento. Estamos fechando um alojamento para os jogadores. Basicamente, esse é o projeto” – explicou Bernardes.

Para finalizar, o diretor comentou, também, sobre a possibilidade de uma equipe B para atletas acima dos 23 anos. “O projeto visa dar oportunidade também para jogadores mais velhos da cidade e região. Aqueles que não tiveram oportunidades em atuar por um clube profissional ou não tiveram uma oportunidade maior poderão atuar em campeonatos regionais pela nossa equipe. Então teremos esse projeto, e quem se destacar poderá ganhar espaço na equipe profissional” – comentou o diretor.

A volta do Varginha Esporte Clube é um sonho antigo de populares e, dentre eles, um se destaca – Edmundo dos Santos – mais conhecido por Edinho. Treinador na primeira passagem do VEC, ele retornará ao clube para fazer parte da gestão.

O VEC mandará seus jogos no Estádio Municipal de Varginha. A equipe já conta com um novo escudo.

História do clube

A equipe foi fundada, inicialmente, como o nome de Sport Clube Aristocrata Negreiro em 1985. Em 2001, o clube foi reativado com o nome de Varginha Esporte Clube. Na década de 2000, o VEC disputou competições profissionais e juniores. O último ano do clube foi em 2010.