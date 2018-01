Com Adilson e Erazo, Atlético-MG divulga a lista de jogadores do Torneio da Flórida; Clube confirma ainda contratação de Iago Maidana

O Atlético-MG divulgou, no fim da tarde desta sexta-feira, a lista de jogadores que vão defender o clube no Torneio da Flórida, competição amistosa disputada nos Estados Unidos entre os dias 10 e 20 de janeiro. A delegação tem 22 atletas e será comandada pelo treinador Caio Zanardi, contratado em 2017 para comandar o time B do Galo, já extinto. Chama atenção a presença do volante Adilson, que não terá a oportunidade de fazer a pré-temporada com o time principal na Cidade do Galo. Erazo é outro vetereno que segue para os Estados Unidos. O zagueiro parece estar fora dos planos no Atlético-MG.