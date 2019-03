Com 75% de aproveitamento, Cruzeiro é o único brasileiro invicto das Séries A e B em 2019

Os 3 a 0 contra o Tupi, no último sábado, representaram a sétima vitória do Cruzeiro na temporada, a sexta no Campeonato Mineiro. Neste domingo, mesmo sem entrar em campo, o time conquistou outra “vitória”. Se tornou o único brasileiro das Séries A e B ainda invicto em 2019. A marca foi conquistada com as derrotas de Goiás (2 a 1 para o Atlético-GO) e Vasco (2 a 0 para a Cabofriense) em seus respectivos estaduais.

A invencibilidade cruzeirense chega aos 11 jogos (10 pelo Campeonato Mineiro e 1 pela Libertadores). No Estadual, são sete vitórias e quatro empates, com a equipe ocupando a segunda colocação com 22 pontos, três a menos que o rival Atlético-MG. Na Libertadores, é líder do Grupo B, mesmo com o jogo atrasado contra o Deportivo Lara, da Venezuela, marcado para o dia 27 deste mês.

Vasco e Goiás tinham invencibilidades maiores na temporada. Enquanto o Gigante da Colina acumulava 13 partidas sem derrota, o Esmeraldino tinha 12 jogos no ano e nenhuma derrota. Agora, só o Cruzeiro pode se gabar de ainda não ter perdido na temporada. Os outros 37 times – 17 da Série A e os 20 da Série B – já haviam perdido no ano.