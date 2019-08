Coelho joga returno da Série B fugindo do Z-4 e sonhando com vaga na elite do futebol brasileiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Com 17 pontos conquistados nos últimos 21 disputados, o América encerrou o turno da Série B do Campeonato Brasileiro mirando as duas extremidades da tabela de classificação.

Integrante do Z-4 em 16 das primeiras 19 rodadas, o Coelho vive um momento de reação sob o comando de Felipe Conceição. E entra na segunda metade do torneio com chance de brigar até pelo acesso, caso consiga melhorar um pouco o bom desempenho desde que o novo comandante assumiu a equipe.

Conceição já comandou o América em 11 das 19 rodadas do turno. E o time alcançou cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas. Foram 19 pontos somados em 33 disputados, aproveitamento de 57,57%.

No turno, apenas o líder Bragantino (66,67%) e o vice, Coritiba (59,65%), tiveram desempenho superior que o do Coelho de Felipe Conceição.

Marcas

Mantido nas 19 rodadas finais da Série B, o aproveitamento do América sob o comando do atual treinador significaria mais 33 pontos, com o time chegando a 57.

As chances de rebaixamento com essa marca não existem, pois, a maior pontuação para se evitar a queda foi 48, em 2011.

Os 35,09% de aproveitamento do 16º colocado, Vitória, e do 17º, Vila Nova-GO, projetados para 39 rodadas, dão exatamente 40 pontos. Segundo o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento do Matemática da UFMG, 43 deve ser a marca para se evitar a queda.

Acesso

Pela situação vivida em grande parte do turno, abrir distância da zona de rebaixamento segue sendo o objetivo americano neste início de returno. Mas dependendo do desempenho, não é um absurdo o time sonhar com o acesso. Hoje, o Cuiabá é o quinto colocado com 30 pontos. Dobrando sua pontuação, ele chegaria a 60 e, com base no turno, 61 pontos seriam suficientes para o acesso.

Para a UFMG, o quarto lugar pode ser alcançado até com menos, algo em torno de 59, 60 pontos. De toda forma, o América precisará no returno de pelo menos 35 ou 36 pontos, campanha parecida com a do vice-líder Coritiba. Nessa sua batalha, o time volta a campo sábado, recebendo o Operário-PR, às 19h, no Independência.

Fonte: Hoje em Dia / Foto: Daniel Hott / América.