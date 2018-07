Clubes podem vender direitos do Campeonato Brasileiro no exterior

Nos últimos meses, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os clubes das Séries A e B têm sido assediados por grupos internacionais interessados em transmitir, no exterior, a partir de 2019, os jogos do Campeonato Brasileiro. No dia 4 de julho, o Superesportes revelou que há três propostas na mesa, sendo a mais tentadora no valor de US$ 200 milhões (R$ 780 milhões), de um grupo chinês. A segunda maior é de R$ 550 milhões. À época, a reportagem mostrou que um acordo esbarrava no desconhecimento dos dirigentes de clubes acerca dos contratos assinados com a Globo. Vários deles ampliaram acordos de transmissão com a emissora carioca até 2024, mas não sabiam se tinham direito a vender o Brasileirão no exterior. O fato é que eles têm, e sem restrições.

Consultada pelo Superesportes , a Globo revelou que os clubes com os quais ela assinou contrato de 2019 a 2024 podem vender os direitos do Campeonato Brasileiro no exterior em qualquer idioma. Por sua vez, a emissora só pode explorar o conteúdo fora do Brasil em suas plataformas em língua portuguesa. Não há previsão de exclusividade.

Os canais do Grupo Globo fora do país, incluindo plataformas digitais, não podem exibir jogos do Brasileiro em outras línguas. Só os clubes e a CBF têm direito em vender os direitos em todos os idiomas, incluindo o português.

“Os direitos internacionais da Série A 2019 em diante pertencem integralmente aos clubes, com uma ressalva específica. O acordo do Grupo Globo com os clubes referente à Série A, dentro do Novo Modelo 2019-24, envolve sim direitos, restritos, para exibição dos jogos no exterior via plataformas sob as marcas do Grupo Globo, sempre em língua portuguesa. Preservamos os direitos para exibição dos jogos sempre em português e via os canais, plataformas sob as marcas do Grupo Globo. Nada disso impede, muito pelo contrário, que os clubes explorem diretamente ou vendam a terceiros direitos amplos de transmissão dos jogos da Série A no exterior, em qualquer língua, em qualquer mídia ou plataforma”, explicou Fernando Manuel Pinto, diretor de direitos esportivos do Grupo Globo.

Os clubes signatários do acordo com a Globo pelos próximos seis anos podem comercializar os direitos do Campeonato Brasileiro em todos os idiomas para exibição em qualquer plataforma: TV aberta, pay-per-view, aplicativos e internet.

A Globo admitiu, inclusive, que tem conhecimento de negociações dos clubes com grupos internacionais interessados em transmitir o Brasileiro no exterior. Por outro lado, não participou de nenhuma conversa com o intuito de esclarecer questões contratuais.

”Não fazemos parte desse processo, mas tenho conhecimento sim e, devo dizer, fico particularmente feliz ao perceber um esforço dos clubes em centralizar os direitos e buscar alternativas. Entendo que CBF tem buscado ajudar também. Essa união dos clubes é importante e, especialmente para esses direitos internacionais, diria que crucial. Há uma curva de aprendizado nesse processo, itens desafiadores em qualquer atuação no mercado internacional. De qualquer forma, pelo que percebi, houve boa resposta, interesse do mercado. Ponto positivo”, acrescentou Fernando Manuel Pinto.

Quem já assinou com a Globo

Até o momento, a Globo tem acordo com 31 clubes brasileiros, sendo 17 da Série A, 12 da Série B e dois da Série C (veja lista completa no fim do texto). Na elite nacional, os únicos que rejeitaram o acordo com a emissora foram Palmeiras, Atlético-PR e Bahia. Os três fecharam com o canal Esporte Interativo.

Os últimos clubes a assinar com a Globo foram Paysandu, CSA-AL e Fortaleza, os três da Série B. “Todos os contratos tratam da mesma forma esse tema dos direitos internacionais”, explicou Fernando Manuel Pinto.

Ainda que os clubes e a CBF tenham autonomia para comercializar os direitos fora do país, a Globo ainda pode faturar com eventual venda do sinal, já que dispõe de toda estrutura de câmeras, equipamentos e equipes técnicas de transmissão.