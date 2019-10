Clubes do módulo I se reúnem para a prévia ao Conselho Técnico do Campeonato Mineiro 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na tarde desta terça-feira (22), aconteceu nas dependências do Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, a reunião prévia ao Conselho Técnico do Módulo I do Campeonato Mineiro 2020. Estiveram presentes representantes dos 12 clubes que irão disputar a competição e houve debate de questões que serão aprofundadas no Conselho Técnico, agendado para o dia 29 de outubro, terça-feira, às 14 horas na FMF.

A Caldense foi representada pelo supervisor de futebol Luís Antônio Sebastião (Luisão) e pelo diretor de futebol Sérgio Pereira Lemos (Serginho Maracanã). Alguns temas foram abordados na reunião, entre eles as licenças da CBF exigida aos treinadores, limite de troca de técnico, limite de inscrição de jogadores (25, 30 ou 35 atletas) e quantidade de datas que serão utilizadas, dentre as liberadas pela CBF.

De acordo com o regulamento base do Campeonato Mineiro, o modo de disputa da competição deve ser mantido por pelo menos dois anos. Como o formato utilizado em 2019 entrou em vigor no ano de 2018 (oito clubes se classificam e disputam quartas de final em jogo único), para 2020 novas regras poderão ser estabelecidas.

Surgiram quatro possibilidades: manter o formato atual; adicionar jogo de volta nas quartas; retomar o formato antigo sem quartas de final; ou espelhar-se no Campeonato Carioca, com dois grupos de seis times, com partidas de turno e returno, depois semifinal e final em jogos únicos. Mas isso só será discutido e votado na reunião da próxima semana.

Durante a votação, o voto dos clubes têm pesos diferentes, de acordo com a classificação das equipes na última edição do estadual. O atual campeão, Cruzeiro, tem peso 12. O vice Atlético, peso 11. O América, peso 10. O Boa Esporte, quarto colocado, peso 9. O Tombense peso 8. A Caldense, sexta colocada, peso 7, e assim por diante. Os três times considerados grandes somados, possuem 33 pontos. Os demais somam 45 pontos.

Com base no calendário do futebol brasileiro de 2020, os estaduais, incluindo o Campeonato Mineiro, terão 16 datas disponíveis. Portanto a competição poderá começar dia 22 de janeiro e se estender até 26 de abril. Sendo assim, a tabela básica do campeonato deve ser divulgada até o dia 22 de novembro, conforme prevê o Estatuto do Torcedor, que exige a divulgação dos confrontos pelo menos 60 dias antes do início da competição.

As seguintes equipes irão participar: Atlético, América, Boa Esporte, Caldense, Coimbra, Cruzeiro, Patrocinense, Tombense, Tupynambas, URT, Uberlândia e Villa Nova.

Fonte: Assessoria de Imprensa Caldense / Fotos: Cristiane Mattos / FMF