Clube de Empresários fecha patrocínio com a Caldense para 2020

O departamento de marketing da Caldense vem trabalhando assiduamente na busca de patrocinadores para o futebol profissional do clube. A primeira organização a fechar com a Veterana para a temporada 2020 é o Clube de Empresários, que terá sua marca estampada no ombro da camisa de jogo alviverde. Outras empresas já estão com as negociações bem avençadas e serão divulgadas nos próximos dias.

O Clube de Empresários tem como objetivo fomentar negócios e criar novas possibilidades para empresários. Apesar de ter sido fundada em 2018, a associação atende hoje aproximadamente 200 empresas da cidade e favorece o networking entre elas, através de eventos, cursos e reuniões.

A instituição oferece uma metodologia voltada para a geração de negócios entre os participantes, buscando a obtenção de resultados. É feito um programa de impulso de aceleração, composto por workshops e mentoria com consultor especialista. Além de mini-cursos periódicos abordando temas relevantes para agregar conhecimento.

O Clube de Empresários está situado na Rua Junqueiras, número 150. Conta com espaço compartilhado, sala para treinamentos, espaço para reuniões e auditório com capacidade de até 45 pessoas sentadas, com toda a estrutura de imagem e som. Os associados tem acesso ainda a um aplicativo exclusivo para monitoramento de negócios, busca de competências, meeting e conversação.

“Recebemos com muita carinho o apoio do Clube de Empresários, que vem de encontro com o nosso trabalho de busca de empresas da cidade para patrocinar o Clube. É o início de uma parceria que com certeza trará outras outras ações” – comentou Paulo Ney, gerente de marketing da Caldense.

“O Clube de Empresários tem o prazer de patrocinar a Caldense, uma das maiores paixões de Poços, incentivando o avanço do time e trazendo o empresariado poços-caldense mais próximo do clube. Acreditamos na força do empresário e no apoio ao clube que tantas alegrias deu à população. Este é apenas o começo de uma grande parceria” – falou o presidente do Clube de Empresários, Thiago de Paula Mariano. Integram ainda a parte administrativa da empresa o diretor financeiro Cláudio Torres, o diretor de relacionamentos Felipe Milani e o gestor de marketing Mário Gouveia.

Fonte e fotos: Assessoria Caldense