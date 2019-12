Clayson e Júnior Urso dão adeus ao Corinthians

O atacante Clayson assinou com o Bahia por três anos. O Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do jogador. O percentual restante é do Ituano.

O jogador de 24 anos era alvo de críticas da torcida, mas se manteve como uma peça muito utilizada ao longo de 2019.

Fez 62 jogos na temporada (32 no Brasileirão), com sete gols marcados. Também teve 11 assistências (o líder no quesito no elenco, junto com Sornoza).

Clayson chegou ao Corinthians em maio de 2017, buscado na Ponte Preta por R$ 3,5 milhões, mais a cessão de Claudinho e Léo Artur. No Timão, o jogador foi bicampeão paulista e campeão brasileiro (2017). Fez 135 jogos e 14 gols pelo clube.

Júnior Urso

Júnior Urso foi vendido ao Orlando City, time da Flórida, nos Estados Unidos. O contrato será de quatro temporadas e o clube deve receber cerca de R$ 3,5 milhões.

O jogador chegou ao Timão em fevereiro deste ano, de graça, após o fim do contrato dele com o Guangzhou R&F, da China. Ele tinha o contrato de três temporadas, ou seja, até o final de 2022.

O atleta disputou 57 jogos, marcou sete gols pelo Corinthians e conquistou um Campeonato Paulista. Um dos motivos para a saída seria o alto valor salarial.

