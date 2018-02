Clássico Regional: Fora de casa, Boa Esporte derrota a Caldense e volta a zona de classificação

Nem mesmo a presença do novo comandante Roberto Fonseca no banco de reservas conseguiu fazer com que a Caldense retomasse o caminho das vitórias. Jogando em seus domínios, no estádio Ronaldão, a equipe de Poços de Caldas não conseguiu frear o ímpeto do Boa Esporte e saiu derrotada pelo placar mínimo, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro.

O gol da vitória da Coruja foi anotado pelo meia João Guilherme, que aproveitou bola espirrada no miolo da área adversária para encher o pé e estufar a rede, aos 14 min da etapa complementar.

Com o resultado, a equipe boveta chegou aos 7 pontos e voltou à zona de classificação para as oitavas de final do Mineiro. A Veterana, por sua vez, está à beira da zona da degola, com cinco pontos.

A próxima rodada, a sexta do Campeonato Mineiro, será no final de semana do Carnaval. Na quinta-feira, Uberlândia e América jogam no Parque do Sabiá, às 20h15. Na sexta-feira, o Tupi recebe o Patrocinense, às 20h, em Juiz de Fora, e o Democrata encara o Cruzeiro, em Governador Valadares, às 21h30. No sábado, o Boa recebe o Tombense, às 11h, enquanto o Villa, em Nova Lima, pega a URT, às 16h, e o Atlético joga contra a Caldense, no Independência, às 16h30.

