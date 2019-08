Clássico entre Santos e São Paulo abre 14ª rodada do Brasileirão

Pin Compartilhar 0 Compart.

No sábado (10), tem clássico paulista que vale a liderança. Às cinco da tarde, São Paulo e Santos se enfrentam no Morumbi. O Tricolor não entra em campo desde o dia 27 julho, quando venceu o Fluminense. Uma vitória coloca o time, sexto colocado, na briga por aspirações maiores. Grande reforço para a temporada, Daniel Alves ainda não deve estrear. Já o Santos é o primeiro colocado com quatro pontos de vantagem para o Palmeiras. A equipe comandada por Jorge Sampaoli venceu as últimas sete partidas no campeonato.

No mesmo horário, o Ceará, 11º colocado, joga contra a Chapecoense, no Castelão. O time catarinense está na zona do rebaixamento e precisa da vitória a todo custo.

Às sete da noite, é a vez do Flamengo, terceiro colocado, entrar em campo. O Rubro-Negro encara o Grêmio, 13º na tabela, no Maracanã. Ainda sem Gabigol, em recuperação para a Libertadores, o técnico Jorge Jesus deve repetir a escalação da última rodada. De olho no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Tricolor Gaúcho deve ir a campo com um time alternativo.

Fechando o sabadão, às nove da noite, Atlético Mineiro e Fluminense tem compromisso no Independência. O Galo igualou o número de pontos do Flamengo, mas está na quarta posição por conta do número de gols marcados. Para o Flu, vencer significa se afastar da zona do rebaixamento, já que ocupa o 16º lugar na tabela.

No domingo, a emoção começa logo cedo. O Beira-Rio será palco de Internacional e Corinthians, às onze da manhã. Embalado nos mata-matas, o Colorado está em sétimo e precisa da vitória para não se descolar da luta pelo título. O Timão colou no pelotão de cima, e na quinta posição, quer engrenar de vez.

Quatro da tarde a bola rola para Palmeiras e Bahia. Sob pressão do torcedor, o Verdão quer encurtar a distância para o líder Santos, enquanto o Tricolor de Aço, em décimo lugar, chega com moral após vencer na última rodada.

No mesmo horário, o Botafogo, nono colocado, recebe o Athletico Paranaense, em oitavo, com os mesmos 19 pontos do Alvinegro.

Em crise, que acarretou a demissão de Mano Menezes, o Cruzeiro tem confronto direto na briga para fugir da zona da degola. A Raposa, em décimo oitavo lugar, vai até Santa Catarina enfrentar o lanterna Avaí.

Fechando a série de jogos do fim de semana, o Goiás, na partida que marca a volta do técnico Ney Franco, joga diante do Vasco, no Serra Dourada, às sete da noite. O Esmeraldino é o 12º na tabela, enquanto o Gigante da Colina aparece na 15ª colocação.

Fonte: Agência do Rádio / Foto: Acervo Santos.