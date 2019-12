Central do mercado: Thiago Maia perto do Fla; Borja se despede do Palmeiras e Cano chega ao Vasco

Pin Compartilhar 0 Compart.

O final de semana foi agitado em grandes clubes do futebol brasileiro. O mercado de transferências segue á todo vapor, Corinthians, Vasco, Palmeiras, Fla e Inter já estão se movimentando.

No Corinthians, Sornoza, Claysson e Júnior Urso já se despediram do Parque São Jorge, por outro lado Victor Cantillo volante do Júnior de Barranquilla da Colômbia está próxima de ser anunciado.

O Palmeiras acertou a ida do atacante Borja para o Junior Barranquilla da Colômbia, o ex-atacante palmeirense inclusive já aparece em fotos com a camisa da equipe colombiana.

Após fechar com Pedro Rocha, o Flamengo está perto de anunciar mais um reforço, trata-se do volante Thiago Maia ex-Santos e Seleção Olímpica. Thiago está atualmente no Lille da França, a ideia do time rubro-negro seria o empréstimo por uma temporada do jogador, com opção de compra ao final do contrato.

O Vasco também está com cara nova, Gérman Cano ex-Independiente Medellín da Colômbia, acertou com o cruz-maltino por duas temporadas. O atacante teve grande fama de artilheiro no futebol colombiano, aos 31 anos chega com status de goleador do Vasco.

Foto: Reprodução

O Internacional também segue se movimentando, após a chegada de Eduardo Coudet, o colorado anunciou na manhã desta segunda-feira (30), a contratação do volante Dámian Musto ex-Huesca da Espanha. O contrato será por empréstimo de uma temporada.

Foto: Divulgação Internacional

