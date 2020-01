Central do Mercado: Thiago Maia no Fla; reforços no Rio; trio na Bahia e movimentações no Sul

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Flamengo está com tudo acertado para anunciar mais um reforço. A nova contratação flamenguista vem da França, trata-se de Thiago Maia ex-Santos e que está defendendo o Lille (time francês).

Thiago chegará por empréstimo de um ano junto ao Fla, com valores fixados no seu passe. O volante será o quarto reforço do rubro-negro para 2020, o clube já se acertou com outros três reforços: os atacantes Pedro Rocha e Michael, e o zagueiro Gustavo Henrique.

Ainda no Rio de Janeiro, o Fluminense se acertou com uma promessa sul-americana; Fernando Pacheco camisa 10 da seleção olímpica de seu país, já está no Rio e irá fazer exames para assinar contrato de três temporadas com o tricolor carioca. Pacheco vem do Sporting Cristal do Peru.

No Vasco, Lucas Santos retorna de empréstimo após passagem pelo CSKA da Rússia. Destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, Lucas planeja um 2020 diferente e com mais brilho vestindo a camisa vascaína. O jovem de 20 anos ainda é uma das grandes promessas do Vasco.

O Bahia está próximo de fechar um pacote de respeito: Rossi ex-Vasco, Zeca atualmente no Internacional e Juninho Capixaba do Grêmio, podem chegar a qualquer momento em Salvador.

Rossi chegaria por contrato definitivo de três anos; Zeca viria emprestado pelo Inter em troca com Moisés e Juninho voltaria para o clube que o formou em 2018.

O nome da vez no Cruzeiro é o de Éverton Felipe, o meia que atualmente defende o São Paulo, virá por empréstimo de uma temporada para à equipe mineira, além disso outros dois nomes podem aparecer na Raposa, Tréllez e Jonathan Gómez também do São Paulo.

O Coritiba está perto de anunciar o atacante Sassá do Cruzeiro por uma temporada. Já certo é a contratação do meia Gabriel, ex-Flamengo e que estava no futebol japonês

O Grêmio segue em busca de um goleiro para 2020 e já tem o nome ideal, Vanderlei atualmente no Santos viria para ser titular da posição após falhas de Paulo Victor em 2019. Jogador e clube já têm o acerto bem encaminhado.

No Inter, Marcos Guilherme foi anunciado, o meia chega do Al-Wehda da Arábia Saudita e assinou contrato até o fim de 2022 com o colorado.

Marcos Guilherme já com a camisa do Inter/Foto: Divulgação Internacional

Redação CSul – Alisson Marques