Central do mercado: Santos anuncia Jesualdo Ferreira como novo treinador

Fim de novela! O Santos oficializou a contratação de Jesualdo Ferreira nesta segunda-feira (23) em suas redes sociais. O português de 73 anos terá vínculo até o final de 2020, quando encerra a gestão do presidente José Carlos Peres.

O treinador é aposta do dirigente, que o vê com bons olhos por sua experiência na área. Jesualdo esteve à frente do Benfica, Sporting e Porto, por exemplo. E apesar de não ter o mesmo perfil de Sampaoli, pode surpreender.

Em seu Twitter, o Santos brincou com a fumaça branca, famosa por anunciar um novo Papa no Vaticano, além de fazer referência à chegada dos portugueses no Brasil.

Jesualdo tem um perfil marcado pelo estudo e pelo conhecimento tático. Apesar de não ser ofensivo ‘custe o que custar’, como era com Sampaoli, e ser mais conservador, o português é fã do clássico 4-3-3 com mais liberdade para criação, o que já deu certo no Santos.

Porém, tem pouca informação sobre o futebol brasileiro e terá que correr contra o tempo para conhecer seus adversários e se atualizar.

Com a contratação concretizada, os próximos passos é se reunir com Jesualdo para saber seus planos para 2020 e seus pedidos de contratações. Lembrando que o Santos já anunciou Raniel e Madson para a próxima temporada.

