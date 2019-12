Central do mercado: Pedro Rocha no Fla; Dudamel perto do Atlético Mineiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Flamengo anunciou na manhã desta terça-feira (24), a contratação de seu primeiro reforço para 2020. Trata-se do atacante Pedro Rocha, ex-Cruzeiro, o jogador chega por empréstimo do Spartak Moscou da Rússia, até o final do próximo ano.

Pedro Rocha atuou no Cruzeiro na temporada de 2019, aonde foi campeão mineiro. No Grêmio, outra equipe brasileira que o atacante atuou, Pedro venceu um gaúchão e uma Copa do Brasil, sendo destaque no primeiro jogo da final marcando dois gols.

Foto: Divulgação Flamengo

Atlético Mineiro e Dudamel

O Galo está perto de anunciar seu comandante para o próximo ano, o nome quase certo no alvinegro é o de Rafael Dudamel treinador da seleção venezuelana.

Dudamel vem finalizando os últimos detalhes para confirmar o acerto com o Galo. A Federação Venezuelana de Futebol já trata a saída do treinador com naturalidade – no acordo entre eles, não há contrato assinado. Dudamel deve vir a Belo Horizonte somente em janeiro para o início da pré-temporada. Com ele devem ser contratados pelo menos dois auxiliares.

Redação CSul – Alisson Marques