Central do Mercado: Gustavo Henrique no Fla; Vizeu é do CAP e Dudamel como novo comandante do Galo

O Flamengo segue fortalecendo seu elenco para a próxima temporada, a bola da vez é Gustavo Henrique ex-zagueiro do Santos. O jogador de 26 anos assinou contrato por quatro temporadas com o Fla e será mais uma opção para Jorge Jesus, entretanto, só deve se apresentar em fevereiro, após o fim de seu vínculo com o Santos no próximo dia 31.

Gustavo Henrique é o segundo reforço para 2020, o primeiro havia sido Pedro Rocha que veio do Cruzeiro emprestado pelo Spartak Moscou da Rússia.

O Athletico Paranaense chegou á um acordo com Felipe Vizeu e a Udinese da Itália clube na qual os direitos de Vizeu pertencem. O atacante chega ao furacão com a missão de substituir Marco Rubén, que voltou para o futebol argentino.

Vizeu vem para o CAP após uma passagem apagada pelo Grêmio, no tricolor gaúcho foram 26 jogos e apenas cinco gols. O contrato é de uma temporada por empréstimo.

O Galo definiu seu novo comandante para 2020, após saída de Vágner Mancini, o venezuelano Rafael Dudamel ex-treinador da Seleção Venezuelana foi anunciado neste sábado (04). Dudamel chega com status de ter remodelado o futebol na Venezuela, campanhas como o vice do Mundial sub-2o em 2017 e terceiro colocado no sul-americano do mesmo ano fazem com que a torcida atleticana esteja esperançosa para uma grande campanha nesta temporada.

Dudamel traz quatro membros para a comissão técnica. Todos eles trabalhavam com o treinador na Seleção Venezuelana: Marcos Mathías (auxiliar técnico), Joseph Cañas (preparador físico), Rodrigo Piñón (analista de desempenho) e Jeremías Álvarez (coach motivacional).

