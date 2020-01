Central do mercado: Fico de Bruno Henrique no Fla; Adeus de Bruno Guimarães ao Athletico e David no Fortaleza

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques

O final da quarta-feira (30), foi de bastante animação para os flamenguistas. Após o “fico” de Gabigol, uma outra peça importantíssima também confirmou presença em 2020; Bruno Henrique fica no Fla até 2023.

O jogador chegou à equipe no início de 2019 fez 35 gols em 63 partidas. Conquistou Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América, competição em que foi coroado como o melhor jogador.

O anúncio veio através das redes sociais do clube e do jogador:

Bruno Guimarães dá adeus ao Furacão

O Athletico Paranaense deu adeus a um de seus principais jogadores. O meia Bruno Guimarães, acertou sua transferência para o Lyon da França.

O jogador assinou até 2024 com o clube francês, o valor da transferência gira em torno de pagou 20 milhões de euros (R$ 93 milhões). O jogador está com a Seleção Brasileira sub-23, disputando o pré-olímpico na Colômbia. Bruno deverá se apresentar ao Lyon no próximo dia 11 de fevereiro.

Bruno, de 22 anos, marcou dez gols em 105 partidas pelo Athletico, ajudando o Furacão a vencer a Copa Sul-americana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019.

David é do Fortaleza

Sonho antigo do treinador Rogério Ceni com quem trabalhou no Cruzeiro, o atacante David foi confirmado com novo reforço do Fortaleza na tarde desta quinta-feira (30).

O jogador irá assinar contrato por três anos com o tricolor de aço. Com o aval de Rogério Ceni, David deve ser apresentado na próxima semana. Além do atacante, o Fortaleza já havia contratado Edson Cariús, Michel, João Paulo e Luiz Henrique.