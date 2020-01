Central do Mercado: Corinthians anuncia desistência e Michael fica perto do Fla; Caio Henrique com um pé no Grêmio e Thiago Galhardo no Inter

O mercado da bola segue a todo vapor no Brasil, nesta quarta-feira (8), o Corinthians anunciou oficialmente que desistiu da contratação do atacante Michael, do Goiás. Em nota, a diretoria corintiana disse que chegou “em seu limite” e que não fará nenhuma “extravagância financeira que possa prejudicar a administração do Clube”.

Veja toda nota do Corinthians

A Diretoria de Futebol do Timão ressalta que não mediu esforços para contratar o atleta. A proposta enviada pela aquisição de 50% dos direitos do jogador foi proporcional ao valor da multa pedida pelo clube goiano.

O Sport Club Corinthians Paulista não fará nenhuma extravagância financeira que possa prejudicar a administração do Clube. No entanto, terá como prioridade o fortalecimento de sua equipe de futebol para sempre buscar o mais alto desempenho esportivo, como aconteceu na última década, em que conquistou dez títulos.”

Michael que foi destaque do Goiás no último Campeonato Brasileiro, despertou os olhos dos grandes clubes do país, além do timão, Palmeiras e Flamengo sondaram o jogador. E o Fla parece o mais próximo do acerto com o atleta, segundo informações do site Globoesporte.com representantes do clube esmeraldino estão no Rio de Janeiro para tentar selar a negociação.

Caio Henrique muito próximo do Grêmio

O Grêmio chegou a um acordo com o Atlético de Madrid (representante de Caio Henrique), pela transferência do jogador. Segundo o presidente Romildo Bolzan, apenas detalhes separam o jogador de ser o novo reforço tricolor.

Caio Henrique fez bom Campeonato Brasileiro pelo Fluminense em 2019, o clube das Laranjeiras até tentou ficar com o jogador, no entanto, não conseguiu fechar acordo com o time de Madri. Se confirmada a negociação, Caio será o terceiro reforço do Grêmio, antes dele chegaram o lateral-direito Victor Ferraz e o volante Lucas Silva.

Thiago Galhardo já em Porto Alegre para fechar com o Inter