Central do Mercado: Atlético fecha com Allan e fica perto de dois do Palmeiras; Corinthians faz limpa no elenco

Os bastidores de negociações estão bastante movimentados na Cidade do Galo. No final da manhã desta segunda-feira (6), o novo treinador Rafael Dudamel chegou à BH para ser apresentado como novo comandante do alvinegro. Já no começo da tarde, três nomes de jogadores agitaram a massa atleticana, os dois primeiros são jogadores do Palmeiras que viriam para o Atlético por empréstimo, são eles: Victor Luís lateral esquerdo e Hyoran meia, ambos estão em fase de negociação com o clube mineiro. Certo mesmo é a contratação de Allan, o volante que foi destaque no Fluminense na última temporada, acerta com o galo por quatro temporadas, o valor de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 13,6 milhões na conversão atual) , será pago ao Liverpool detentor dos direitos de Allan com ajuda de parceiros.

O Corinthians é o clube brasileiro que mais tem movimentado transferências nesse início de janela, após as contratações de Luan, Cantillo, Sidcley e Davó, o timão anunciou que não contará com Ralf, Jádson e Renê Júnior para 2020. O treinador Thiago Nunes busca ter um elenco mais enxuto e com jovens jogadores.

Redação CSul – Alisson Marques