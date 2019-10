Ceará faz proposta para Argel Fucks, revela presidente do CSA

O Ceará ainda não realizou nenhuma divulgação oficial sobre a chegada do novo técnico, mas divulgou em nota à imprensa que “a diretoria trabalha com celeridade para anunciar o quanto antes novo nome para o comando do time para o restante do Campeonato Brasileiro”. Lisca, Vagner Mancini e Jair Ventura também são nomes cotados para assumir o clube.

Fonte: Globo Esporte / Foto: João Alvim/GloboEsporte.com