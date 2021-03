CBF divulga tabela do Campeonato Brasileiro Série D 2021; Boa Esporte e Caldense estão no mesmo grupo

Equipes do Sul de Minas estão no grupo 6; competição tem início no final de maio.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, neste sábado (27), a tabela do Campeonato Brasileiro Série D 2021. Durante seis meses, de maio a novembro, os 68 clubes disputarão as quatro vagas que dão acesso à Série C em 2022. A competição está marcada para começar no dia 26 de maio (quarta-feira) com as partidas de ida da fase preliminar.

Na etapa inicial do torneio, oito equipes estão divididas em quatro grupos e se enfrentarão em jogos de ida e volta para definir os últimos classificados a Primeira Fase da Série D. Os confrontos da Fase Preliminar são: Santana/AP x GAS/RR, Tocantinópolis/TO x Picos/PI, Real Ariquemes/RO x Brasiliense/DF e Aquidauanense/MS x Rio Branco VIT/ES.

Na primeira fase, os 64 clubes são divididos em oito grupo com oito times cada. Dentro de cada chave, todos se enfrentam em turno e returno, totalizando 14 jogos. Os quatro melhores classificados em cada grupo avançam para o mata-mata, que começa com 32 equipes na Segunda Fase. Em confrontos eliminatórios com partidas de ida e volta, o chaveamento segue até a grande final, que está marcada para os dias 7 e 14 de novembro.

Os quatro clubes que alcançarem as semifinais garantem as vagas para o Campeonato Brasileiro Série C 2022. Confira abaixo as datas definidas para cada fase, os confrontos da Fase Preliminar e os grupos da Primeira Fase do torneio.

Datas de cada fase da Série D 2021:



Fase Preliminar – 26 a 30 de maio.

Primeira Fase – 5 de junho a 5 de setembro.

Segunda Fase – 11 a 19 de setembro.

Oitavas de final – 25 de setembro a 3 de outubro.

Quartas de final – 9 a 17 de outubro.

Semifinais – 23 a 31 de outubro.

Finais – 7 e 14 de novembro.

Fase Preliminar:



Jogo 1 – Santana/AP x GAS/RR

Jogo 2 – Tocantinópolis/TO x Picos/PI

Jogo 3 – Real Ariquemes/RO x Brasiliense/DF

Jogo 4 – Aquidauanense/MS x Rio Branco VIT/ES

Grupos da Primeira Fase da Série D 2021:



Grupo A-01 – Penarol/AM, Fast Clube/AM, Ypiranga/AP, Castanhal/PA, Galvez/AC, Atlético/AC, São Raimundo/RR e Vencedor Jogo 1.

Grupo A-02 – Imperatriz/MA, Palmas/TO, Guarany/CE, Paragominas/PA, Juventude/MA, 4 de Julho/PI, Moto Club/MA e Vencedor Jogo 2.

Grupo A-03 – Treze/PB, ABC/RN, América/RN, Salgueiro/PE, Sousa/PB, Atlético/CE, Caucaia/CE e Campinense/PB.

Grupo A-04 – Bahia de Feira/BA, Sergipe/SE, Itabaiana/SE, Juazeirense/BA, Retrô/PE, Murici/AL, ASA/AL e Atlético/BA.

Grupo A-05 – União Rond./MT, Porto Velho/RO, Jaraguá/GO, Gama/DF, Goianésia/GO, Aparecidense/GO, Nova Mutum MT e Vencedor Jogo 3.

Grupo A-06 – Caldense/MG, Boa/MG, Águia Negra/MS, Ferroviária/SP, Uberlândia/MG, Patrocinense/MG, Rio Branco VN/ES e Vencedor Jogo 4.

Grupo A-07 – Bangu/RJ, Santo André/SP, Portuguesa/SP, Cianorte/PR, Boavista/RJ, São Bento/SP, Inter de Limeira/SP e Madureira/RJ.

Grupo A-08 – Aimoré/RS, Marcíio Dias/SC, Rio Branco/PR, Esportivo/RS, Cascavel/PR, Joinville/SC, Juventus/SC e Caxias/RS.

Fonte: CBF/Foto: Lucas Figueiredo/CBF