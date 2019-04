CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão 2019; Morumbi é o palco de abertura

São Paulo x Botafogo será o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro-2019. O clássico está marcado para sábado (27 de abril), às 16h, no Morumbi, com transmissão exclusiva do canal Premiere. Juntos, os clubes têm oito títulos da divisão de elite do futebol nacional, depois da unificação dos troféus anteriores a 1971 pela CBF. Seis vezes campeão, o São Paulo ergueu a taça pela última vez em 2008, quando conquistou seu terceiro título consecutivo, dirigido por Muricy Ramalho. Duas vezes ganhador, o Botafogo levantou o troféu pela última vez em 1995, com a geração de Túlio Maravilha e Donizete Pantera.

No mesmo sábado de São Paulo x Botafogo (27 de abril), vão acontecer outras três partidas, com destaque para Flamengo x Cruzeiro, às 21h, no Maracanã. O clássico terá transmissão exclusiva do Premiere. Pouco antes, às 19h, na Arena Condá, a Chapecoense receberá o Internacional (Premiere). E, em Belo Horizonte, no mesmo horário, o Atlético Mineiro pegará o Avaí (Sportv e Premiere).

Para o primeiro domingo do campeonato, outras seis partidas estão confirmadas. Uma das atrações é Grêmio x Santos, com a volta do horário das 11 horas da manhã, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com transmissão exclusiva do Premiere. Athletico x Vasco, às 16h, na Arena da Baixada, será o confronto mostrado pela TV Globo para o Rio e boa parte do Brasil. Para os torcedores paulistas, Bahia x Corinthians é o jogo da TV aberta, na Fonte Nova, em Salvador, também às 16h, mesmo horário de Ceará x CSA, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo Premiere.