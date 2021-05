CBF divulga tabela detalhada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D; confira jogos de Boa Esporte e Caldense

Coruja estreia em casa, enquanto Veterana espera vencedor entre Aquidauanense-MS ou Rio Branco-ES-; confronto entre os dois times acontece na terceira rodada, em Varginha.

Redação CSul/Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol – CBF – divulgou, nesta segunda-feira (17), a tabela detalhada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D. As sete primeiras rodadas do campeonato nacional possuem dia, hora e local marcados e está prevista para iniciar no dia 5 de junho. Além disso, foram divulgadas, também, as informações sobre a fase preliminar da Série D, que define os últimos quatro classificados para etapa de grupo. Jogos eliminatórios estão marcados para acontecer nos dias 26 e 30 de maio.,

Os 64 times participantes são divididos em oito grupos com oito clubes cada. Nessa primeira fase e se enfrentam, dentro das chaves, em 14 rodadas em turno e returno e se classificam os quatro melhores colocados de cada grupo. Na edição anterior, o Mirassol foi campeão, vencendo o Floresta/CE.

Jogos de Boa Esporte e Caldense

Boa Esporte e Caldense são as duas equipes representantes do Sul de Minas na competição. Confira os jogos detalhados de ambas os times. No primeiro turno, clássico será disputado em Varginha.

1ª Rodada

Indefinido – Aquidauanense-MS ou Rio Branco AC-ES x Caldense

05/06 – 17h – Boa Esporte x Águia Negra-MS

2ª Rodada

13/06 – 16h – Caldense x Ferroviária-SP

13/06 – 15h – Rio Branco FC-ES x Boa Esporte

3ª Rodada

20/06 – 17h – Boa Esporte x Caldense

4ª Rodada

26/06 – 16h – Caldense x Uberlândia

27/06 – 16h – Patrocinense x Boa Esporte

5ª Rodada

04/07 – 16h – Patrocinense x Caldense

03/07 – 17h – Boa Esporte x Uberlândia

6ª Rodada

Indefinido – Aquidauanense-MS ou Rio Branco AC-ES x Boa Esporte

10/07 – 16h – Caldense x Águia Negra-MS

7ª Rodada

17/07 – 17h – Boa Esporte x Ferroviária

18/07 – 15h – Rio Branco FC-ES x Caldense

8ª Rodada – 24 ou 25 de junho

Ferroviária x Boa Esporte

Caldense x Rio Branco FC-ES

9ª Rodada – 31 de julho ou 1º de agosto

Boa Esporte x Aquidauanense-MS ou Rio Branco AC-ES

Águia Negra-MS x Caldense

10ª Rodada – 7 ou 8 de agosto

Caldense x Patrocinense

Uberlândia x Boa Esporte

11ª Rodada – 24 ou 15 de agosto

Uberlândia x Caldense

Boa Esporte x Patrocinense

12ª Rodada – 21 ou 22 de agosto

Caldense x Boa Esporte

13ª Rodada – 28 ou 29 de agosto

Ferroviária-SP x Caldense

Boa Esporte x Rio Branco FC-ES

14ª Rodada – 4 ou 5 de setembro

Caldense x Aquidauanense-MS ou Rio Branco AC-ES

Águia Negra-MS x Boa Esporte

*Com informações: Portal GE/CBF