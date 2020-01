CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na última sexta-feira (10), a Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela detalhada da primeira fase do torneio.

A etapa inicial da competição será nos dias 5 e 13 de fevereiro. As duas primeiras fases do torneio serão disputadas em jogo único, com 80 clubes participantes. As partidas de ida e volta começam na terceira fase da competição. Os confrontos da fase 4, 5 e 6 serão definidos por meio de sorteio.

Abrindo os trabalhos, o Novorizontino-SP recebe o Figueirense em casa, no Estádio J. Ismael di Biasi, às 16h30 de quarta-feira (5). Além desse, outros 15 duelos agitam o primeiro dia de embates. Já na quinta (6), Santo André x Criciúma abrem a rodada no Estádio Bruno J. Daniel, em São Paulo, às 16h30.

Seguindo os jogos, Imperatriz-MA e Vitória-BA fazem a única partida do dia 11, marcada para 21h30 no Estádio Frei Epifânio. Outros 14 confrontos estão marcados para o dia 14. Por último, cinco duelos encerram a primeira fase no dia 13 de fevereiro.

O Athletico Paranaense é o atual campeão da Copa do Brasil. A grande decisão está agendada para os dias 10 e 16 de setembro.

Confira a tabela detalhada:

Fonte e fotos: CBF Divulgação