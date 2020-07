CBF divulga tabela básica atualizada da Série D 2020; Veja os jogos da Caldense

Pin Compartilhar 0 Compart.

Veterana estreia contra vencedor do confronto entre Brasiliense e Tocantinópolis.

A Confederação Brasileira de Futebol, divulgou a tabela básica atualizada do Campeonato Brasileiro da Série D 2020. A competição iniciaria no início de maio, mas foi adiada por conta da pandemia do novo coronavírus e agora irá começar em setembro. A Caldense integra o grupo A6 da competição ao lado de Atlético de Alagoinhas-BA, Bahia de Feira-BA, Gama-DF, Palmas-TO, Villa Nova-MG (entrou na vaga do Patrocinense, que desistiu de disputar a competição), Tupynambás-MG e o vencedor do confronto entre Brasiliense-DF e Tocantinópolis-TO.

Confira jogos da Caldense na Série D/Foto: Divulgação Ascom Caldense

Para este ano, o formato de disputa da primeira fase da Série D sofreu uma mudança. Agora, os 64 clubes foram divididos em 8 grupos de 8 times, onde se enfrentam em turno e returno (14 jogos para cada time). Os quatro melhores classificados de cada chave avançam para a segunda fase, quando começam os confrontos de mata-mata. A partir dessa fase, a competição é decidida em jogos de ida e volta, até a grande final. Os quatro semifinalistas garantem o acesso para a Série C do Brasileirão de 2021.

Outra novidade é a realização de um torneio pré-classificatório com jogos de ida e volta reunindo oito clubes, dos quais quatro avançam à fase de grupos. Um dos confrontos irá determinar uma equipe para integrar o grupo da Veterana, o duelo entre Brasiliense-DF e Tocantinópolis-TO.

A fase preliminar da competição nacional terá início em 5 ou 6 de setembro. Já a fase de grupos será disputada entre 19 de setembro e 28 de novembro. A partida decisiva das quartas de final, etapa que define os quatro clubes que serão promovidos à Série C, está programada para 09 ou 10 de janeiro. Já a partida derradeira da grande final do torneio será disputada em 07 de fevereiro.

A estreia da Caldense será no dia 19 ou 20 de setembro fora de casa contra o vencedor de Brasiliense-DF e Tocantinópolis-TO. Depois o Verdão recebe o Atlético de Alagoinhas-BA no Ronaldão em 26 ou 27 de setembro.

Fonte: Renan Muniz/Caldense

Foto destaque: Arquivo/Caldense