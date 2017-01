CBF divulga preços e “ingresso solidário” para amistoso

A CBF divulgou nesta quinta-feira os valores dos ingressos para o amistoso entre Brasil e Colômbia, que será no próximo dia 25, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os preços variam de R$ 70 a R$ 150. A venda será iniciada nesta sexta-feira, às 14h (pelo site oficial da CBF). Se todos os bilhetes não forem vendidos pela internet, haverá venda física em pontos que serão divulgados.

Toda a renda líquida da partida será repassada ao clube catarinense, que utilizará o dinheiro para indenizar os familiares dos jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes vítimas da tragédia com o voo que levava a delegação da equipe para o jogo de ida da final da Copa Sul-Americana. A CBF informou que o estádio Nilton Santos está passando por ajustes para e não haverá assentos numerados na partida, embora os ingressos sejam setorizados.

A entidade também lançou um “ingresso solidário”, no valor de R$ 50, para quem não for ao jogo, mas quiser fazer uma doação às famílias das vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense. O valor arrecadado com tal modalidade de ingresso será somado à renda da bilheteria. Quem contribuir receberá um certificado oficial de participação e agradecimento. A compra do ingresso solidário será ilimitada.

A Seleção contará apenas com jogadores que atuam no futebol brasileiro. A convocação para a partida será divulgada no próximo dia 19 de janeiro. Brasil e Colômbia se enfrentam no estádio Nilton Santos, no dia 25 de janeiro, às 21h45.

Brasil x Colômbia

25 de janeiro de 2017, às 21h45

Estádio Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro (RJ)

Ingressos: setores e preços

Norte: R$ 70

Sul: R$ 70

Leste Superior: R$ 90

Leste Inferior: R$ 120

Oeste Superior: R$ 90

Oeste Inferior: R$ 120

Camarotes: R$ 150 – camarotes serão vendidos “fechados”, com serviço incluído

