CBF divulga datas e horários das partidas de ida da Série D 2020; Caldense estreia fora

Veterana encara na estreia Tocantinópolis ou Brasiliense fora de casa.

A CBF divulgou na tarde desta quinta-feira (03), a tabela detalhada das partidas de ida da Série D do Campeonato Brasileiro 2020. As datas e horários dos jogos do returno serão divulgadas em outro momento. A Caldense integra o grupo A6 da competição.

A partida de estreia da Veterana segue com data indefinida, pois a equipe adversária sairá da preliminar entre Tocantinópolis e Brasiliense, que se enfrentam dias 06 e 13 de setembro. Quem vencer terá o mando de campo na estreia e consequentemente irá direcionar o dia e horário desejado para o jogo frente ao Verdão.

Veja as datas, horários e locais dos jogos da Caldense:

19 ou 20/09 com horário e local a definir: Tocantinópolis ou Brasiliense x Caldense

26/06 (sáb) às 19h30: Caldense x Atlético-BA – Ronaldão

30/09 (qua) às 20h30: Tupynambás-MG x Caldense – Mário Helênio

03/10 (sáb) às 17h: Gama-DF x Caldense – Bezerrão

10/10 (sáb) às 19h30: Caldense x Villa Nova-MG – Ronaldão

14/10 (qua) às 19h: Bahia de Feira-BA x Caldense – Arena Cajueiro

17/10 (sáb) às 19h30: Caldense x Palmas-TO – Ronaldão

Fonte: Renan Muniz/Caldense/Foto: Divulgação