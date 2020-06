CBF confirma possível começo de Brasileirão para agosto

Pin Compartilhar 0 Compart.

Divulgação informada pelo Portal UOL foi confirmada horas depois pela entidade.

Em reunião nesta noite (25) com dirigentes dos clubes das Séries A e B, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou que projeta o início do Brasileirão no fim de semana dos dias 8 (segunda divisão) e 9 de agosto (primeira divisão). A ideia é que a competição tenha início mesmo sem o término dos torneios estaduais.

Ainda de acordo com a projeção da entidade maior do futebol nacional, a competição se encerraria no início de fevereiro de 2021.

A informação foi confirmada por diversos dirigentes envolvidos no encontro. Ampla maioria se mostrou favorável à ideia da entidade. Apenas o Athletico contestou oficialmente a sugestão. Os clubes do estado de São Paulo foram contrários,

mas acabaram não vendo outro caminho a não ser acatar a decisão. Por outro lado, Flamengo e Vasco se mostraram como os principais incentivadores da ideia de a competição iniciar o mais rápido possível.

Confira a nota divulgada pela CBF:

“O Campeonato Brasileiro da Série A poderá retornar no dia 9 de agosto, domingo. A Série B tem data prevista de recomeço para 8 de agosto. A decisão foi tomada na noite desta quinta-feira, em reunião convocada pela CBF junto com a Comissão Nacional de Clubes (CNC) com a participação dos 40 clubes disputantes duas séries. As datas básicas e o cronograma de retorno foram propostos pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, e apoiados pelos clubes. O retorno do futebol depende da autorização das autoridades de saúde. Mas, dezenove dos vinte clubes da Série A se dispuseram a jogar fora das suas cidades, em última instância, caso até lá seus municípios não estejam liberados pelas autoridades de saúde a realizar jogos. Foi um sinal de apoio à realização da competição pela CBF.”

Fonte: Portal do UOL/Foto: Lucas Figueiredo / CBF