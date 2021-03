CBF confirma Marília x Criciúma em Varginha pela Copa do Brasil

Devido à restrição no futebol em São Paulo, o jogo, que ocorre nesta quarta-feira (17), será disputado no Estádio Dilzon Melo, em Varginha.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução CSul

A partida entre Marília x Criciúma, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, que inicialmente aconteceria no Estádio Bento de Abreu, em Marília, foi alterada para Varginha. Devido à restrição no futebol em São Paulo, o jogo, que ocorre nesta quarta-feira (17), será disputado no Estádio Dilzon Melo, na cidade mineira. A bola rola às 15h30.

A mudança, divulgada pela CBF na última sexta-feira (12), ocorreu após o anúncio da suspensão do futebol feita pela governador João Doria. A medida visa conter a disseminação do novo coronavírus no estado paulista.

Teoricamente jogando em casa, o Marília precisa vencer para avançar à próxima fase. Para o Criciúma, um simples embate basta para a classificação.