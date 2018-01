Cazares, do Galo, é o 2º maior garçom do Brasil

O baixinho Cazares chama a atenção pela visão de jogo e o passe refinado que deixa o companheiro na cara do gol. Embora nem sempre cumpra o papel que dele se espera, o meia equatoriano carrega números que o diferenciam de jogadores da mesma posição que atuam no futebol brasileiro. Esse é um dos motivos para o armador ter começado a temporada 2018 de moral elevado com o técnico Oswaldo de Oliveira.

Desde 2016, quando passou a vestir a camisa do Galo, Cazares é o segundo atleta que mais dá assistências para gols em todo o país, ao lado de Lucas Lima, que defendeu o Santos e hoje está no Palmeiras. Foram 28 assistências do meio-campista atleticano, incluindo as duas do último domingo, na vitória de 3 a 0 do Atlético sobre o Democrata de Governador Valadares, pelo Campeonato Mineiro.

Melhor que ele apenas Gustavo Scarpa, ex-Fluminense. O agora jogador do Palmeiras soma 34 passes para gol.

Cazares marcou 19 gols em 101 partidas disputadas pelo Atlético (são 103 no total, contando os dois jogos da Florida Cup, nos Estados Unidos, em 2016). Só o atacante Fred, hoje no Cruzeiro, com 41 gols, e o também atacante Robinho, que acertou sua transferência para o Sivasspor, da Turquia, com 38, balançaram mais as redes adversárias nas duas últimas temporadas da equipe atleticana. Considerando as bolas na rede e as assistências, o meia equatoriano participou diretamente de um quarto dos gols do time do Galo quando esteve em campo pelo alvinegro.

Posição ideal. Oswaldo de Oliveira disse que irá utilizar Cazares na armação e não pelos lados, como outros treinadores chegaram a escalá-lo no Atlético. “Estou procurando aproveitá-lo na armação de jogo, na proposta que ele fez muito bem hoje (domingo), procurando orientá-lo nos treinamentos e motivá-lo, mostrando a ele a importância da função que ele faz na equipe.”

